Daniele Scardina dimesso dalla terapia intensiva: “Non è più in pericolo di vita ma non è finita” Daniele Scardina dimesso dalla terapia intensiva, suo fratello Giovanni dà su Instagram gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di King Toretto: “La strada è in salita, ma noi abbiamo fede”. Proseguirà il percorso di cure in un centro di riabilitazione specializzato.

Daniele Scardina ha superato il round più difficile: non è più in pericolo di vita.

"Daniele non è più in pericolo di vita". Le parole di Giovanni Scardina, fratello di King Toretto, sono la notizia più bella che potesse arrivare, gli ultimi aggiornamenti che si attendevano a un mese di distanza dal ricovero e dall'operazione d'urgenza subita al cervello per la rimozione di un ematoma sottodurale. È la fine di quel "peggior incubo" che aveva fatto temere il peggio per le condizioni gravissime in cui il boxeur era arrivato all'Humanitas di Rozzano:adesso è fuori dalla terapia intensiva, il quadro clinico è migliorato, può proseguire il percorso di cure in un centro di riabilitazione specializzato.

A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo – si legge nel post pubblicato sul profilo Instagram di King Toretto -: le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato.

Il fratello di Daniele Scardina ha parlato dell’ulteriore miglioramento delle condizioni del pugile.

Scardina ha vinto un round importante, quello per la vita. Ma non è ancora finita. Lo attende un lungo periodo di terapie per riprendersi, suo fratello Giovanni lo lascia intendere tra le righe, certo che King Toretto affronterà con il coraggio di un leone anche questa fase della sua vita. Iconico al riguardo è il fotomontaggio realizzato per l'immagine condivisa sui social: una metà del viso di Daniele Scardina è accanto all'altra della testa del re della foresta.

La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita – ha aggiunto Giovanni Scardina -. Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica della Terapia Intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria. Altrettanto impossibile è descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici, Daniele e tutti noi, in questo difficile percorso.

Ringraziamento, pazienza e preghiera sono parole che accompagnano ancora la situazione del pugile ma questa volta sotto un'ottica di speranza e non disperazione come accaduto nel giorno del malore che ha rischiato essergli fatale.