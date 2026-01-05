Culturista muore a 28 anni: voleva il corpo perfetto, un’infezione gli ha mangiato la carne

Il culturista Kevin Notario Nunes deceduto perché affetto da fascite necrotizzante: le indagini sono in corso, ha contratto il batterio devastante assumendo prodotti a rischio per l’aumento della massa muscolare.

Il culturista Kevin Notario Nunes è morto all'età di 28 anni perché affetto da fascite necrotizzante, un'infezione batterica rara ma gravissima conosciuta anche con il nome di "virus mangia carne" per glu effetti devastanti che ha sulla persona che contrae il morbo. Qual è stata la causa della malattia? È stata la famiglia del bodybuilder brasiliano a raccontare il sospetto che possa essere stata scatenata dal consumo di prodotti per l'aumento della massa muscolare illegali o, comunque, non regolamentari. Le autorità sanitarie hanno preso il caso in incarico e ulteriori dettagli sul decesso e sulla vicenda in sé non appena saranno disponibili i referti medici e tossicologici.

Il forte dolore alla gamba poi il ricovero e la morte

Il mondo dei "muscoli" sudamericano è sconvolto dalla notizia, considerata anche la notorietà di Nunes a livello locale e per i titoli statali vinti. Tutto è iniziato con il trasporto all'ospedale regionale di Ponta Porã a causa di un forte dolore alla coscia: quando i sanitari si sono resi conto delle sue condizioni hanno optato per l'operazione d'urgenza nel tentativo di rimuovere l'infezione e, semmai fosse andata bene, contenerla con la somministrazione di antibiotici specifici. Ma è stato impossibile, la fascite necrotizzante, che logora rapidamente la pelle e i tessuti molli, era in uno stadio avanzato.

Le condizioni del culturista sono peggiorate progressivamente fino al sopraggiungere della morte avvenuta a circa un giorno di distanza dall'intervento. "La ricerca del corpo perfetto ha portato alla morte prematura di mio figlio Kevin – le parole del padre ai media brasiliani -. Possa questo caso servire da monito a quanti ritengono che per ottenere risultati migliori e un fisico possente si possa ricorrere a metodi pericolosi".

Come ha fatto a contrarre l'infezione batterica letale

Il dossier sulla morte di Nunes non è stato ancora chiuso. Le indagini serviranno a fare lui anche su altri aspetti importanti della vicenda. Uno su tutti: dove (e da chi) sono stati acquistati quei prodotti e quegli integratori per il potenziamento muscolare che hanno trasformato la sua esperienza in un calvario. Voleva una forma fisica invidiabile, ha trovato solo la morte. Altra domanda a cui dare risposta: come ha fatto a contrarre quel batterio? Secondo i medici quei batteri carnivori possono introdursi nel corpo di una persona attraverso piccoli tagli, ferite oppure semplici iniezioni. E l'uso di sostanze pericolose o non regolamentate può solo aumentare la percentuale di rischio di incorrere in infezioni così gravi.