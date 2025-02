video suggerito

Conor McGregor e i cachet folli che ha guadagnato sul ring: 25 milioni di euro in soli 5 incontri Conor McGregor non combatte più dal 2021, ma dovrebbe rientrare in un incontro ufficiale nell'autunno 2025. Intanto sono stati svelati i folli compensi che ha guadagnato in soli 5 incontri tra il 2011 e il 2016, nel pieno della sua carriera: circa 25 milioni.

A cura di Alessio Pediglieri

Conor McGregor torna a combattere in UFC? Sembra proprio di sì, oramai, dopo anni di attesa e ripetuti dietrofront il 2025 dovrebbe essere l'anno in cui il campione irlandese risale sull'ottagono in uno scontro ufficiale. Di certo, quando la farà un occhio di riguardo lo concederà al lato economico, valutando per bene quale sarà la proposta più allettante per andare a ritirare alla cassa il massimo possibile. Come ha sempre fatto in carriera, visti i cachet trapelati e pubblicati intascati tra il 2011 e il 2016: in soli 5 incontri circa 25 milioni di euro.

Conor McGregor non combatte nell'UFC dall'oramai luglio 2021. Era previsto che tornasse contro Michael Chandler nel 2024, la scorsa estate, ma è stato costretto a ritirarsi dopo aver subito un infortunio che lo ha messo fuori dai giochi. Ora si è tornati a parlare da tempo di un suo nuovo rientro, sembra nell'autunno di quest'anno ma non è ancora stata fissata una nuova data. Dustin Poirier, suo ex avversario nel famoso Ottagono, sull'argomento è stato più che possibilista: "Se c'è qualcuno che può rimettersi in carreggiata e tornare in gioco, questo è lui. Deve ritrovare quella passione e quel fuoco e riuscire a metterli insieme".

Insieme ai soldi. Perché Conor McGregor è sempre stato, oltre che uno dei più forti campioni UFC, anche un personaggio mediatico come pochi altri, capace di attirare su di sé l'attenzione generale e generare una macchina da soldi non indifferente per tutto il movimento e, ovviamente, per le sue tasche. E l'aspetto "imprenditoriale" di The Notorious è stato curato nei minimi particolari anche negli ultimi anni di inattività, tra investimenti extra sportivi (birra e sigari si tutto) e partecipazioni ad eventi, sempre dietro a lauti compensi.

Chi ne aveva solamente il sospetto, ha ricevuto conferme in questi giorni in cui sono trapelati e poi pubblicati i cachet che McGregor ha guadagnato in cinque anni, tra il 2011 e il 2016 quando era nel pieno della propria carriera e notorietà sull'ottagono come nella vita pubblica. Le impressionanti "bustepaga" di Conor McGregor in UFC sono trapelate a seguito del caso anti-trust UFC, attraverso un rapporto desecretato e hanno rivelato come l'irlandese abbia guadagnato la folle cifra di oltre 25 milioni di dollari (circa 25 milioni di euro) in soli 5 match.

I cinque incontri con cui McGregor ha incassato 25 milioni

L'incontro in cui ha messo in tasca la cifra più alta è stato quello contro Eddie Alvarez, diventando campione UFC in due categorie di peso. Notevole anche l'entrata per aver sfidato due vole Nate Diaz contro cui nella prima occasione ha perso e poi si è imposto nella rivincita.

UFC 205: 6.812.374 contro Eddie Alvarez

UFC 202: 5.615.490 contro Nate Diaz 2 (4.315.490)

UFC 196: 5.576.315 contro Nate Diaz (2.838.158)

UFC 194: 4.536.932 contro Jose Aldo (2.377.699)

UFC 189: 3.285.000 (inclusi 2,11 milioni di bonus discrezionale) contro Chad Mendes