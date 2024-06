video suggerito

Conor McGregor non combatterà contro Chandler: incontro rinviato per un infortunio Il combattimento che doveva segnare il ritorno di Conor McGregor contro Michael Chandler, per Card 303 dell’UFC, è stato cancellato. Ufficialmente McGregor-Chandler dovrebbe essere riprogrammata entro fine anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Anche Conor McGregor deve rinviare il suo tanto atteso ritorno nell'UFC. Il combattimento, che avrebbe dovuto tenersi sabato 29 giugno, contro Michael Chandler ufficialmente salta a causa di un ‘infortunio'. La notizia è stata annunciata da Dana White ed è sorprendente, oltre che un duro colpo per i tanti fan dell'irlandese che si preparava a tornare sull'ottagono a tre anni dall'ultimo combattimento.

L'annuncio di Dana White

Quando era stato annunciato il grande ritorno di Conor McGregor la sorpresa è stata enorme, le legioni di suoi fan contavano i giorni per l'evento, che era in programma a fine mese contro Chandler. Ma Dana White, il capo dell'UFC, con un post su Instagram, giovedì sera, ha svelato il programma della card UFC 303 di Las Vegas, spiegando che Alex Pereira e Jiri Prochazka saranno gli headliner dell'evento.

Un incontro extra lusso, che non ci sarà, almeno per ora. Non sono state fornite informazioni sull'infortunio di McGregor, White ha solo detto: "Eccomi di nuovo qui, Conor McGregor è fuori dall'UFC 303 contro Michael Chandler per infortunio". Ma va da sé che passando, adesso, ulteriore tempo dall'ultimo combattimento si farà sempre più complicata la strada del grande rientro della più grande stella della MMA. Anche se ufficialmente è stato dichiarato che l'incontro sarà riprogrammato entro la fine del 2024.

Icona e stella assoluta dell'MMA

Conor McGregor è un personaggio iconico, lo è per quanto fatto nell'ottagono, ma pure nella sua vita privata – fatta anche di molti eccessi. Grazie a lui l'MMA ha raggiunto una popolarità mondiale, è stato protagonista della maggior parte degli eventi più importanti nella storia dell'UFC. Campione imbattuto per anni, ha perso gli ultimi tre combattimenti con Poirier, l'ultimo nel luglio 2021. Ora sembrava pronto per tornare, ma questo infortunio lo ha stoppato, e chissà se avrà nuovamente la possibilità di tornare protagonista in una Card UFC.