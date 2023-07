Conor McGregor distrutto per la morte di Sinead O’Connor: posta un video che li unirà per sempre La morte di Sinead O’Connor ha sprofondato nel dolore Conor McGregor: il campione di MMA era legato alla cantante sua connazionale da una profonda amicizia. Un episodio della sua carriera li unirà per sempre: fu lui a volerla come musa ispiratrice, lei lo ripagò con un’esibizione da brividi.

A cura di Paolo Fiorenza

Il mondo della musica piange Sinead O'Connor, cantante irlandese morta mercoledì a 56 anni. Una fine improvvisa, comunicata dalla famiglia con uno stringato comunicato letto dalla televisione nazionale irlandese. È l'epilogo tragico dell'esistenza tormentata di un'anima sensibile e fragile, che da anni combatteva con problemi di salute mentale. Una vita scivolata sempre più verso il dolore e il buio, fino al culmine raggiunto l'anno scorso col suicidio di uno dei suoi quattro figli, l'amato Shane.

L'immortale interpretazione di ‘Nothing Compares 2 U', uscita nel 1990, la lanciò nel firmamento dello star system, facendola diventare un'icona in Irlanda. Ed oggi, tra coloro che sono devastati per la morte di Sinead, c'è anche uno dei più famosi sportivi irlandesi, Conor MgGregor. Il 35enne lottatore di Dublino ha postato alcuni tweet toccanti subito dopo aver appreso la notizia.

"Che donna! Riposa in pace Sinead", recita uno, mentre in un altro il campione di MMA lascia scorrere i suoi sentimenti in maniera più profonda: "Il mondo ha perso un artista con la voce di un angelo. L'Irlanda ha perso una voce iconica e una delle nostre migliori in assoluto, di gran lunga. E io ho perso un'amica. La musica di Sinead vivrà e continuerà a ispirare! Riposa in pace, Sinead, sei a casa con tuo figlio, ne sono certo".

La cantante era davvero un'amica per McGregor, cui lo legava tra le altre cose un episodio importante della carriera del lottatore. L'11 luglio del 2015 fu proprio Conor a volere che lei si esibisse all'MGM Grand di Las Vegas prima del suo incontro a UFC 189, vinto su Chad Mendes per KO al secondo round. Fu un'esibizione da brividi, con tutta la potenza e il calore della voce di Sinead: la sua interpretazione della classica canzone irlandese The Foggy Dew ispirò Conor al successo.

"È stato un momento… mio Dio – disse il dublinese dopo la vittoria – Lei è un'eroina irlandese, una donna appassionata… la sua canzone mi ha fatto venire i brividi lungo la schiena". Il video della bellissima performance di Sinead O'Connor è stato condiviso da tantissimi mercoledì dopo la notizia della sua morte, tra cui proprio il suo amico Conor, che ci ha aggiunto solo una parola: "Sventrato", con un cuore spezzato.