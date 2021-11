Conor McGregor diffonde il video che gli dà ragione: “Si vede che succede prima” Spetterà alla giustizia italiana accertare cosa sia davvero successo in un albergo romano nella notte del 16 ottobre, quando Conor McGregor ha aggredito selvaggiamente e senza apparente motivo Francesco Facchinetti. Intanto il lottatore irlandese è tornato a Dublino per riprendere gli allenamenti e ha diffuso un video in cui riscrive la storia del combattimento perso con Poirier.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo le polemiche e la coda giudiziaria che si è lasciato dietro in Italia in seguito alla violenta aggressione a Francesco Facchinetti nella notte di sabato 16 ottobre, Conor McGregor ha fatto ritorno nella sua Dublino per riprendere gli allenamenti in vista del ritorno nell'ottagono che non potrà avvenire prima del 2022. Il 33enne lottatore irlandese è reduce infatti dalla frattura alla tibia occorsagli nel corso del primo round del suo ultimo incontro, perso lo scorso luglio contro Dustin Poirier a UFC 264.

Una sconfitta che ‘The Notorious' non ha mai mandato giù, ritenendo che senza l'infortunio avrebbe vinto lui il terzo combattimento della ‘trilogia' con lo statunitense, dopo aver vinto il primo nel 2014 e perso la rivincita nel gennaio di quest'anno. A supporto della sua tesi, McGregor ha diffuso un video dell'incontro da un'angolazione inedita che a suo dire mostra che l'infortunio alla caviglia sinistra sarebbe in realtà avvenuto prima, contraddicendo la versione ufficiale secondo la quale si sarebbe infortunato solo successivamente dando un calcio a Poirier. Senza quel colpo di pura sfortuna, sostiene McGregor, il match sarebbe stato suo "al 100%".

"Buon angolo – scrive l'irlandese a corredo del video – Si può vedere che la gamba era rotta prima ancora che mi alzassi. Si è rotta prima ancora della ghigliottina". Poi McGregor sottolinea che l'incontro fino a quel momento era stato dominato da lui: "Quattro colpi a zero qui in questa clip per chiudere il combattimento prima dell'infortunio. Questo combattimento stava andando nella mia direzione al 100%. Ma grandi congratulazioni ragazzi hahaha avete ragione. Ratti".

Con questo insulto finale McGregor ce l'ha con quelli che vedono in tutto questo soltanto scuse per non riconoscere di aver perso il match con Poirier. Dopo quest'ultimo tweet, alcuni si sono spinti fino a sostenere che ha "perso il contatto con la realtà". Ed in effetti non sembra logico che qualcuno che si sia reso conto di essersi rotto una gamba, cominci subito dopo a prendere a calci l'avversario. Molti pensano che questa "nuova angolazione" confermi solo ciò che si era ritenuto in precedenza, ovvero che McGregor si sia rotto la gamba sinistra mentre sferrava calci a ripetizione.

Gli haters del lottatore irlandese – alla luce del risultato del combattimento di luglio e delle sue reazioni nei mesi successivi – insistono che a 33 anni dovrebbe prendere in considerazione il ritiro, dopo aver perso tre degli ultimi quattro incontri e rovinato il suo impressionante record. Dal canto suo, McGregor la pensa molto diversamente, avendo appena minacciato di voler "uccidere" un avversario quando si troveranno di fronte sull'ottagono…