Chiara Pellicani e Matteo Santoro show ai Mondiali di tuffi a Doha: argento nel sincro misto Chiara Pellacani e Matteo Santoro scrivono un'altra pagina importante dello sport italiano ai Mondiali di tuffi a Doha. La coppia azzurra ha centrato l'argento nel sincro misto tre metri.

A cura di Fabrizio Rinelli

Chiara Pellacani e Matteo Santoro scrivono un'altra pagina importante dello sport italiano ai Mondiali di tuffi a Doha. La coppia ha concesso il tris dopo l'argento di Budapest 2022 e il bronzo di Fukuoka 2023 centrando quest'oggi la medaglia d'argento nel sincro misto tre metri. La coppia azzurra si è piazzata appena alle spalle della formidabile Australia che ha conquistato l'oro, bronzo invece per la Corea del Sud. Una prestazione di grande livello da parte dei due che hanno mostrato ancora una volta la loro qualità e talento.

La Pellacani e Santoro erano reduci da un decimo posto nella gara a squadre. Il 17enne romano aveva raccolto uno zero e così serviva un'autentica prova di forza quest'oggi. Gli azzurri hanno acceso la piscina di Doha giocandosi sino alla fine la medaglia d'oro vinta dagli australiani Domonic Bedggood e Maddison Keeney. Un successo pazzesco per coloro i quali vengono definiti i "fratelli dei tuffi". Sono riusciti ad andare oltre rialzando la testa e portandosi a casa una medaglia prestigiosa per la loro carriera e per lo sport italiano.

Nel corso della gara ciò che ha fatto la differenza e che dunque ha fatto sì che la coppia centrasse la medaglia d'argento, è stato il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato quotato 69.30 punti. Qui i due azzurri hanno fatto la differenza nonostante un errore di Pellacani nell'ingresso in acqua durante il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato che ha rischiato di inficiare le loro possibilità di podio fermandosi a 58.59 punti. Alla fine però sono stati premiati dal punteggio portandosi a casa questa medaglia dal sapore dolcissimo.

Alle loro spalle si sono invece piazzati i coreani Kim Suji e Yi Jaegyeong che hanno conquistato il bronzo con 285.03 punti lasciando a sorpresa fuori dal podio gli inglesi Ross Haslam e Grace Reid. I due tuffatori britannici sono però stati penalizzati da una sbavatura nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato conclusivo. Un errore decisivo che di fatto gli ha negato di poter mettersi al collo una delle tre medaglie.