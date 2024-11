video suggerito

Chi è Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di fioretto e nuova concorrente de La Talpa Elisa Di Francisca è una dei concorrenti de La Talpa, programma TV di Canale 5 con Diletta Leotta. Campionessa olimpica, ha vinto due medaglie d’oro, l’ex schermitrice in passato ha vinto anche Ballando con le Stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Elisa Di Francisca è una delle più grandi schermitrici della storia italiana. L'ex atleta ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi, entrambe a Londra 2012, mentre ha portato a casa un argento a Rio 2016, ha conquistato inoltre anche sette medaglie d'oro ai Mondiali. Di Francisca dopo aver lasciato l'attività si è dedicata anche alla TV e prima di diventare una concorrente de La Talpa si è cimentata anche nel programma Rai Ballando con le Stelle, che ha vinto in coppia con Raimondo Todaro.

La carriera di Elisa di Francisca: le medaglie olimpiche a Londra e Rio

Una carriera luminosa quella di Elisa Di Francisca, che è riuscita a raggiungere grandi traguardi subito, vincendo nel 2004, a ventuno anni, la medaglia d'oro ai Mondiali di scherma di New York, ma ai Giochi di Pechino non è riuscita a qualificarsi. Si è rifatta con gli interessi quando ha trionfato alle Olimpiadi di Londra 2012. Due medaglie d'oro. Quattro anni dopo, a Rio invece ha portato a casa un argento. Oltre alle tre medaglie olimpiche, la classe 1982 ne ha vinte 15 ai Mondiali (7 d'oro) e 18 agli Europei (13 d'oro).

La polemica con Benedetta Pilato alle Olimpiadi di Parigi

Di Francisca è un personaggio noto anche al di là dello sport in virtù delle sue numerose apparizioni in TV, la più celebre a Ballando con le Stelle. La scorsa estate l'ex schermitrice è stata protagonista di una polemica vivace con Benedetta Pilato. Di Francesca era a Parigi per la Rai e commentando le parole della nuotatrice Benedetta Pilato, che si diceva contenta comunque per il quarto posto nella sua gara, aveva detto: "Non c’ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta. Cioè ‘non ci credevo’, è assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita".

Quelle parole avevano creato un vespaio di polemiche, con un sostegno fortissimo (e corretto) per Pilato, anche il Presidente Mattarella aveva tratto spunto da quelle querelle e ha deciso di invitare al Quirinale anche tutti coloro che hanno chiuso al quarto posto alle Olimpiadi. Di Francisca aveva successivamente chiarito il suo pensiero e aveva anche poi chiacchierato con Pilato, come aveva poi rivelato: "Ognuno ha il suo carattere. Abbiamo chiarito, a me interessava questo. Io ho un carattere, ma capisco che la società oggi è questa. Non c’era motivo di litigio. Io però sono un personaggio pubblico, accetto il bello e il brutto. Giusto chiarire di persona".

La vita privata di Di Francisca: il marito Ivan e i figli

Elisa Di Francisca è sposata da cinque anni, con il marito Ivan Villa, autore televisivo conosciuto dieci anni fa. Dalla loro unione sono nati due figli: Ettore e Brando.