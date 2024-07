video suggerito

Elisa Di Francisca racconta la telefonata con Benedetta Pilato: “Ho parlato anche con la Polizia” Non si placano le polemiche per le parole di Elisa Di Francisca su Benedetta Pilato: l’ex campionessa di scherma ha chiamato la nuotatrice per spiegarle le sue ragioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

484 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elisa Di Francisca fa qualche passo indietro e chiede scusa a Benedetta Pilato. Il suo commento all'intervista della giovane nuotatrice ha fatto scoppiare la polemica social: davanti al sorriso della diciannovenne ha pronunciato affermazioni poco simpatiche ma a qualche ora di distanza ha ammesso di aver preso il telefono per porgere le sue scuse e chiarirsi con un confronto diretto.

La telefonata è arrivata dopo l'intervento di Federica Pellegrini che sul suo profilo Instagram aveva provato a risolvere l'equivoco che si celava dietro al pensiero di Pilato: la nuotatrice aveva finito la gara con il sorriso nonostante avesse perso la medaglia di bronzo per un centesimo di secondo e si era detta contenta per il risultato raggiunto.

Le scuse di Di Francisca

È stata proprio l'intervista della giovanissima a far scoppiare il caos. A Pilato è scesa qualche lacrima, ma si è presentata ai microfoni con un sorriso grandissimo e la soddisfazione per essere comunque riuscita a competere testa a testa con le più grandi a soli 19 anni. Una visione che non corrisponde a quella di Di Francisca: nel salottino Rai l'ha accusata, chiedendosi se "Ci fa o ci è" e sorprendendosi di come un'atleta possa essere contenta di finire fuori dal podio.

Leggi anche L'arbitro che ha negato la vittoria a Macchi è al centro di una brutta coincidenza alle Olimpiadi

L'intervista ha fatto il giro del web e l'ex campionessa italiana di scherma a LaPresse ha raccontato della telefonata avuta co Pilato: "Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede. Spiegazioni devo darne solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo. Le ho detto ‘se ho urtato la tua sensibilità in qualche modo ti chiedo scusa’. Spero di incontrarla anche dopo le gare. Ho parlato anche con Malagò, sa tutto quanto e ho parlato anche con la Polizia, perché siamo colleghe, ma siamo anche sportive, ci capiamo".

La telefonata con Pilato

Di Francisca poi racconta il colloquio avuto con la giovane nuotatrice. Negli studi Rai si è lasciata andare a qualche commento che non è affatto piaciuto a tutti gli appassionati ma ha provato a spiegare il vero significato delle sue parole: "Ognuno ha il suo carattere. Abbiamo chiarito, a me interessava questo. Io ho un carattere, ma capisco che la società oggi è questa. Non c’era motivo di litigio. Io però sono un personaggio pubblico, accetto il bello e il brutto. Giusto chiarire di persona".