Federica Pellegrini protegge Benedetta Pilato: “Lasciamola sognare”. E chiarisce il grande equivoco Ci ha pensato Federica Pellegrini a spiegare a fondo le parole e le emozioni di Benedetta Pilato e a difenderla dopo le dichiarazioni di Di Francisca: “A volte un quarto posto, anche se per poco, è il nostro sogno più grande” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Federica Pellegini si schiera con Benedetta Pilato e le allunga una mano nel pieno della polemica. La giovanissima nuotatrice èarrivata quarta nei 100 rana per un solo centesimo, ma pur essendo finita fuori dal podio non ha perso il suo sorriso: nell'intervista post gara ha ammesso di essere soddisfatta nonostante tutto, un concetto che non ha convinto Elisa Di Francisca che ha definito surreale il discorso e il pensiero della pugliese.

"Non so se ci fa o ci è. Non ci ho capito niente, questa intervista è surreale. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco" ha commentato sulla Rai l'ex campionessa di scherma, incredula davanti alla reazione di Pilato che, forse nella sua visione delle cose, doveva mostrarsi affranta e amareggiata. A sostegno della nuotatrice si è schierata la leggenda Pellegrini: chi meglio di lei può capirla in un momento simile, con le pressioni che si vivono in quella giovane età?

Pellegrini fa capire il grande equivoco che si nasconde dietro le parole della diciannovenne e che spesso per tifosi e appassionati è difficile da superare. Le medaglie sono importantissime, scrive l'ex campionessa, ma molto spesso sono il viaggio e il percorso che fanno la differenza e che regalano le soddisfazioni più grandi, come voleva far intendere Pilato facendo il paragone con le ultime Olimpiadi e lo scorso anno in generale.

Federica Pellegrini difende Benedetta Pilato

La replica dell'ex campionessa olimpica di nuoto è arrivata sui social poche ore dopo la grande polemica. Pellegrini non usa mezzi termini per dare il suo sostegno alla giovanissima collega che a soli 19 anni è semplicemente contenta di poter competere alle Olimpiadi. Il loro percorso ha analogie profonde, ma più di tutto entrambe sono mosse da sentimenti identici che in pochi possono capire a fondo.

Pellegrini non sminuisce il poco simpatico commento fatto da Di Francisca, ma prova a spiegare il pensiero di Pilato a chi non è riuscito ad andare oltre: "Mi sento di dire una cosa sull'intervista di ieri sera di Benedetta Pilato. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse! È bello veder (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è assolutamente così!".

Lei sa cosa si nasconde dietro alla cuffia, dei sacrifici che ognuno affronta e del percorso che la giovane pugliese ha fatto per arrivare fin qui e vuole provare a spiegarlo a tutti. Nell'ultima Olimpiade non aveva ottenuto nessun risultato mentre adesso si gioca il podio con le migliori, quanto basta per essere felice comunque: "A volte un quarto posto, anche se per poco, è il nostro sogno più grande! Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!! Le medaglie piacciono a tutti, ma… (e questo I’ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 anni! Lasciamola sognare ciò che vuoleFeder".