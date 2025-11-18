Chen Yujie vola sui 100 metri a 16 anni: tempo spaziale della ragazza prodigio cinese

La 16enne velocista cinese Chen Yujie ha abbattuto un record che resisteva da 28 anni, volando sui 100 metri in 11”10. Cosa dice il confronto con l’altrettanto fenomenale azzurra Kelly Doualla, che quest’anno ha fatto segnare il record europeo U18 sui 100.

Chen Yujie lunedì ha fatto la storia dell'atletica leggera ad appena 16 anni, battendo un record che resisteva addirittura da 28 anni. La ragazza cinese è volata sui 100 metri dei Giochi Nazionali Cinesi nel tempo spaziale di 11 secondi e 10 centesimi, facendo crollare il primato asiatico Under 20 (essendo dunque sotto età di ben 4 anni) che era stato stabilito nel 1997 dalla connazionale Xiao Lin.

La 16enne cinese Chen Yujie abbatte il record asiatico dei 100 metri Under 20, che risaliva a 28 anni fa

Il precedente record asiatico (e ovviamente cinese) U20 era di 11"17, Chen Yujie lo ha spazzato via vincendo nettamente i 100 metri dei campionati assoluti cinesi, superando dunque atlete ben più grandi d'età ed esperte. Il crono di 11"10, ottenuto con vento favorevole di 0,7 metri al secondo (quindi entro i margini regolamentari per l'omologazione), ha assicurato la medaglia d'oro alla velocista nata a Ningbo, che compirà 17 anni il prossimo 29 dicembre.

Chen Yujie sul tabellone che riporta il suo record nei 100 metri, stabilito ai Giochi Cinesi

Chen è uscita bene dai bocchi e poi ha allungato maestosamente nel lanciato, stampando le sue avversarie negli ultimi 30 metri, con vantaggi abissali al traguardo: 0"27 sulla veterana 34enne Wei e 0"28 su Shi Linqi. Mercoledì tenterà di centrare la clamorosa doppietta nelle gare di velocità, partendo tra le favorite dei 200 metri.

Il tempo del nuovo prodigio cinese è il quarto nella storia sui 100 metri sotto i 18 anni. Solo un'atleta U18 ha infranto la barriera degli 11 secondi: la velocista americana Candace Hill, che nel 2015, a 16 anni, ha corso in 10"98, che è ancora oggi il suo record personale. Le olimpioniche giamaicane Briana Williams e Tina Clayton (medaglia d'argento mondiale nei 100 metri lo scorso settembre a Tokyo) sono le uniche altre atlete U18 ad aver corso più velocemente di Chen.

"È stata la migliore partenza della mia vita – ha detto dopo la gara Yujie Chen – Spero di riuscire a mantenere questo livello e continuare a migliorare il mio record personale. Finalmente sono riuscita a eseguire la tecnica su cui ho lavorato per così tanto tempo. Mi sono sentita molto rilassata".

Il confronto tra Chen Yujie e l'azzurra Kelly Doualla, di quasi un anno più giovane

Per collocare il tempo della giovanissima velocista cinese in uno scenario che ci riguarda, soprattutto guardando al futuro, il suo tempo di 11"10 è migliore di 11 centesimi rispetto a quello fatto segnare quest'anno dall'altrettanto fenomenale azzurra Kelly Doualla (11"21, nuovo primato europeo Under 18), che tuttavia è di quasi un anno più giovane di Yujie Chen, essendo nata il 20 novembre 2009. E un anno a quest'età è tantissimo, il che fa sperare che l'atleta nata a Pavia abbia margini di miglioramento enormi. Il futuro della velocità femminile sembra appartenere a queste due ragazze dai piedi alati.