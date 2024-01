Carles Falcon è morto, shock alla Dakar 2024: “Danno neurologico irreversibile” L’incidente era avvenuto il 7 gennaio scorso, il pilota spagnolo era stato trasportato in gravissime condizioni per le lesioni riportate nell’incidente avvenuto nel corso della seconda tappa del rally. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notizia della morte di Carles Falcon lascia sotto shock la grande carovana della Dakar 2024. Il pilota spagnolo, 45enne originario di Tarragona, è deceduti oggi a causa delle ferite riportate in seguito all'incidente in moto avvenuto durante la seconda tappa del rally del 7 gennaio scorso (in Arabia Saudita). Era stato ricoverato in gravi condizioni, come si legge dalla nota ufficiale del TwinTrail Racing Team: il danno neurologico provocato dall'arresto cardio-respratorio s'è rivelato irreversibile.

Carles era una persona sorridente, grande appassionato di moto – è l'incipit del comunicato -. Ci ha lasciato fare qualcosa che era il suo sogno, correre il Dakar. Ingegnere informatico per formazione e istruttore di moto per passione, insegnava con pazienza e trasmetteva a tutti il suo entusiasmo per le due ruote. Questo è ciò che ci ha lasciato e che terremo sempre con noi. Chiediamo sia mantenuta la privacy sui funerali che si svolgeranno nei prossimi giorni.

Falcon era caduto a 15 chilometri chilometri dalla conclusione di una prova speciale di quasi 150 chilometri, lungo un tratto cronometrato del percorso compreso tra Al Henakiyah e Al Duwadimi. Le conseguenze dell'impatto erano state devastanti avendo subito edema cerebrale (come conseguenza del forte trauma alla testa), frattura della vertebra C2, di cinque costole, del polso sinistro e della clavicola.

Ai medici che allora lo hanno soccorso è apparsa subito chiara la complessità del quadro clinico: una volta stabilizzato, era stato condotto in aereo all'ospedale di Riyad. Lì è rimasto ricoverato in terapia intensiva e in coma indotto fino a quando – su autorizzazione delle autorità sanitarie – non è stato possibile riportarlo in Spagna. È stato l'ultimo viaggio: le sue condizioni sono divenute critiche ed è sembrata non esserci più alcuna speranza perché restasse in vita.