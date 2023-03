Cannavacciuolo insultato dai tifosi durante Torino-Napoli: la sua reazione rabbiosa in tribuna Brutto episodio consumato in tribuna durante Torino-Napoli quando un gruppo di tifosi granata ha iniziato a insultare Antonino Cannavacciuolo, lo chef presente in tribuna con la famiglia e i figli. E che ha reagito alle provocazioni.

A cura di Alessio Pediglieri

Torino-Napoli è finita con un poker d'autore della squadra di Spalletti che si è aggiudicata la trasferta all'"Olimpico" contro i granata di Juric senza colpo ferire: un successo che ha spinto ancora una volta gli azzurri di Spalletti a confermare l'autorità assoluta in classifica mentre altrove tutti hanno perso ancora terreno nell'inseguimento. Ma come su altri campi in questo ultimo weekend anche a Torino non sono mancate le polemiche.

Non è stata mai in discussione la partita di Torino, con il Napoli che ha rivisto la coppia del gol imperversare tra le maglie granata: Osimhen ha infilato due volte la porta di Milinkovic-Savic, Kvaratskhelia si è divertito siglando una rete su rigore e fornendo l'assist a Ndombele per il poker della gloria. Eppure c'è stata una nota più che stonata arrivata dalle tribune dell'"Olimpico Grande Torino" quando una parte della tifoseria granata se l'è presa con lo chef Antonino Cannavacciuolo presente allo stadio.

Il noto chef napoletano è stato individuato da alcuni spettatori del pubblico di casa ed è stato preso di mira. Alcuni, cori, qualche parola di troppo, diversi insulti: la colpa? Rappresentare il Napoli in tribuna, allo stadio, in trasferta. Una parentesi non proprio edificante da parte dei tifosi del Torino, mentre sul campo la gara proseguiva sui binari partenopei. Certamente frustrati dal gioco e dalla superiorità espressa dai giocatori di Spalletti in molti hanno così riversato il proprio fastidio sullo chef.

Ma Cannavacciuolo non è rimasto di certo a guardare, perché il cuoco campano ha reagito a quanto stava accadendo: era in tribuna con la sua famiglia e i suoi figli per vedere in pace il suo Napoli e non ha accettato l'attacco dei tifosi del Torino. Così lo chef, già noto per avere un carattere decisamente forte e conosciuto come un personaggio dalla personalità spiccata non ha resistito e ha risposto in modo plateale al gruppo da cui provenivano i ripetuti insulti.

"Venite qua! Venita qua!" ha iniziato a provocare a sua volta mostrando col gesto della mano che era pronto a confrontarsi da vicino con i contestatori. Immagini ovviamente immortalate e che hanno fatto il giro dei social aprendo ulteriormente il dibattito tra i tifosi granata e quelli del Napoli via web. Per un episodio che ha fatto discutere per l'ennesima situazione extra campo, come purtroppo è accaduto spesso in questa ultima giornata di Serie A, tra insulti, risse e polemiche da moviola.