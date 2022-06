Brutto incidente in Toscana, anche Rosichini in auto: il campione di beach tennis è in rianimazione Anche il 19enne campione del mondo a squadra U18 di beach tennis Damiano Rosichini è rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale andato in scena nella notte tra sabato e domenica a Castiglione della Pescaia: il talento azzurro trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Siena dove è ricoverato in rianimazione.

A cura di Michele Mazzeo

Un violento incidente tra due auto è andato in scena nella notte tra sabato e domenica sulle strade di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Alle 4:30 del mattino l'impatto avvenuto sulla strada provinciale 3 in direzione Macchia Scandona che ha provocato ben quattro feriti. Da un lato un veicolo occupato da due 24enni (entrambi illesi) nell'altro invece quattro ragazzi che hanno riportato delle conseguenze dallo scontro. Tra questi c'è anche il 19enne Damiano Rosichini che lo scorso ottobre con la maglia dell'Italia ha vinto il campionato mondiale di beach tennis under 18 a squadre e che è considerato uno dei talenti azzurri più promettenti della disciplina.

Il giovane toscano dopo l'incidente è stato trasportato d'urgenza in codice rosso in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dove si trova anche l'altro ragazzo rimasto gravemente ferito: un diciottenne che viaggiava sulla stessa auto del campione di beach tennis e che, come lui, è stato portato con l'elisoccorso al nosocomio senese.

Gli altri due ragazzi che viaggiavano in macchina con loro invece, pur restando feriti, sembrano versare in condizioni meno gravi dei loro amici: i due diciannovenni sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Grosseto e uno dei due è stato poi trasferito a Siena nel corso della giornata di domenica. Secondo quanto riportano diverse testate locali il conducente dell'altra vettura protagonista dell'incidente all'altezza di Castiglione della Pescaia sarebbe risultato positivo all'alcol test a cui è stato sottoposto dalle Forze dell'Ordine giunte immediatamente sul luogo dopo il violento scontro.