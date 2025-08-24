sport
Bolt all’inseguimento di un ladro in un centro commerciale: la simulazione mostra cosa succederebbe

Una simulazione ha immaginato Usain Bolt in azione come guardia di sicurezza in un centro commerciale, mostrando cosa succederebbe qualora un ladro provasse a rubare qualcosa sotto i suoi occhi.
A cura di Paolo Fiorenza
Immagine

Immaginate di essere un ladro (ok, sappiamo che non lo fareste mai…) e di essere particolarmente sfortunato. Già, perché non lo sapete ancora, ma il centro commerciale che avete preso di mira per rubare qualcosa e poi darvela a gambe ha appena assunto un vigilante abbastanza veloce, anzi l'uomo più veloce del pianeta Terra. E poiché tutto quello che può andare male lo farà, Usain Bolt si accorgerà di quello che state facendo e partirà al vostro inseguimento. Cosa succederà a quel punto, quando alle vostre calcagna ci sarà un gigante di 1,95 per 95 chili? Lo mostra una simulazione creata al computer utilizzando i tempi intermedi delle migliori prestazioni del campione giamaicano della velocità. E non sono buone notizie per voi…

Usain Bolt col tabellone che mostra il suo record del mondo sui 100 metri a Berlino nel 2009
Usain Bolt col tabellone che mostra il suo record del mondo sui 100 metri a Berlino nel 2009

Usain Bolt guardia di sicurezza in un centro commerciale contro un ladro in azione: la simulazione

Usain Bolt, oggi 39enne, ha stampato tempi mostruosi che appaiono tuttora inarrivabili per il genere umano, almeno nel breve termine: i suoi record sono di 9"58 sui 100 metri e 19"19 sui 200, entrambi stabiliti ai Mondiali di Berlino del 2009. Qualcuno dall'immaginazione galoppante ha dunque pensato di simulare la sua reazione come guardia di sicurezza in un affollato centro commerciale, ipotizzando tre scenari diversi.

Nel primo scenario Bolt ha a che fare con un ladro "completamente inattivo" dal punto di vista dell'attività fisica: l'ultima volta che ha corso è stato quando era un bambino. Diciamo che non è il miglior presupposto per svolgere un ‘lavoro' in cui destrezza e velocità sono fattori fondamentali. Le immagini della simulazione mostrano il giamaicano fiondarsi sul ladro quasi senza dargli il tempo di realizzare cosa sta accadendo: 3,5 secondi il tempo impiegato per abbrancarlo.

Il secondo scenario riguarda un ladro che è "abituato a correre spesso" e pratica molti sport per divertimento con gli amici. Bolt in questo caso ci mette appena un po' di più, ovvero 4,4 secondi, per assicurarlo alla giustizia.

Nella terza situazione ipotizzata, il malvivente è ancora più scattante: gioca una partita a settimana in una squadra di calcio amatoriale, con cui si allena due-tre volte a settimana. Sarà pure un atleta, ma il ladro non ha nessuna possibilità di andare oltre i 5,49 secondi di libertà con Usain alle calcagna. Gli ha detto davvero male: con tanti centri commerciali…

