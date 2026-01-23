Bodybuilding italiano in lutto, è morto Andrea Lorini: il “Gigante” colpito da un arresto cardiaco

Andrea Lorini, 48 anni, è deceduto per un malore improvviso nella sua casa in provincia di Brescia. Ex bodybuilder, conosciuto nell’ambiente come il “Colosso” o il “Gigante” è stato colto da un arresto cardiaco fatale.

Il "Colosso di muscoli" o semplicemente il "Gigante": così era ricordato nell'ambiente del bodybuilding, Andrea Lorini scomparso all'età di 48 anni per un malore improvviso, un arresto cardiaco che lo ha colpito nella notte nella sua casa in Provincia di Brescia dove era cresciuto e viveva. Ex culturista di successo anche a livello internazionale, si era ritirato dalle gare pur restando nel mondo del fitness gestendo una palestra e con una attività di assicuratore, ereditata dal padre.

La madre Nadia, ha dato subito l'allarme dopo aver trovato il figlio Andrea privo di sensi nel proprio letto a Chiari, in provincia di Brescia: i paramedici accorsi immediatamente sul posto non sono riusciti a rianimarlo e l'ex bodybuilder è stato dichiarato morto. La famiglia non ha disposto l'autopsia accettando che il decesso prematuro e improvviso è stato causato da un malore improvviso che ha portato ad un arresto cardiaco fatale.

Chi era Andrea Lorini, campione italiano di bodynuilding

Prima della pandemia per Covid Andrea Lorini era considerato ancora tra i più forti atleti italiani, dopo essersi classificato sul podio, al terzo posto, ai campionati nazionali IFBB nella categoria 90 kg in ben due occasioni: nel 2017 e nel 2019. Poi aveva deciso di ritirarsi dall'attività, ma anche lontano dalla competizione, Lorini non aveva mai smesso di restare vicino al mondo del fitness e dei pesi e aiutava a gestire una palestra nella vicina cittadina di Coccaglio, sempre a Brescia, svolgendo anche l'attività di agente assicurativo.

Di fronte all'improvvisa scomparsa di Lorini, anche il sindaco di Chiari ha reso omaggio all'ex culturista: "Sentiamo profondo dolore per la perdita di un padre così giovane, amato dalla comunità e da innumerevoli amici che oggi piangono la sua scomparsa". I funerali si sono svolti nella giornata di giovedì 22 gennaio. Andrea Lorini lascia due figli piccoli.