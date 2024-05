video suggerito

Bodybuilder muore in circostanze misteriose: si stava riprendendo da un intervento ad un tendine Tragedia nel mondo del bodybuilding con la notizia dell'improvvisa scomparsa di Kevin Gebhardt, 31enne campione tedesco trovato morto nel suo appartamento. Pochi giorni prima si era sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito al quale aveva postato l'ultimo messaggio social "Il tempo guarisce tutte le ferite". Poi, il silenzio.

A cura di Alessio Pediglieri

Si chiamava Kevin Gebhardt, aveva 31 anni e di professione faceva il bodybuilder da quando ne aveva 14. Negli ultimi tempi si era dedicato all'allenamento dei più giovani con ottimi risultati e grande riscontro nell'ambiente, fino alla tragica scoperta fatta martedì 28 maggio quando è stato trovato morto nel suo appartamento, in Germania, dove viveva da tempo. Qualche settimana prima si era sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio per la ricostruzione di un tendine, da allora più nessuna notizia.

L'ultima informazione che si aveva su Gebhardt risaliva a metà aprile, quando era uscito dall'ospedale sa seguito di una operazione al ginocchio destro dalla quale stava recuperando. Aveva pubblicato una sua foto, con il tutore sull'arto mentre era in sedia rotelle verso le dimissioni dell'ospedale e un messaggio più che rassicurante: "Il tempo guarisce tutte le ferite! Non riesco ancora a crederci! Tuttavia, grazie al dottor Julian Mehl per il rapido aiuto e l'operazione chirurgica perfetta. Forse il migliore in tutta la Germania per quanto riguarda la zona ginocchio/gamba".

La tragica notizia e le circostanze della morte di Gebhardt

Da quel 26 aprile nessuno più aveva avuto ulteriori notizie da parte di Gebhardt, fino al tragico ritrovamento. Secondo le prime ricostruzione, il bodybuilder è stato trovato nel suo appartamento e le circostanze del suo improvviso decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti. A comunicare la tragedia è stato l'allenatore di bodybuilding e amico intimo Milos Sarcev, rendendogli omaggio sui social media: "Abbiamo perso un altro fratello del ferro. Conoscevo Kevin sin dai suoi giorni da dilettante nel 2018…"

La carriera di Gebhardt, bodybuilder a 14 anni

L'amore di Gebhardt per il bodybuilding è iniziato all'età di 14 anni quando ha iniziato a sollevare pesi, poi sono arrivate le prime vittorie, con il successo nelle qualificazioni EVLS di Praga 2018 ottenendo il suo miglior piazzamento di sempre ottenendo la sua tessera professionale della Federazione Internazionale di Bodybuilding e Fitness. Ha continuato a finire nella top 10 di varie competizioni, tra cui la Yamamoto Cup Pro 2021 e l'Egitto Pro 2021. La sua ultima competizione è stata l'EVLS Prague Pro nel novembre 2021, dove si è classificato 10°.