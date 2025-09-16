Berthoumieu come Suarez, morde l’avversaria ai Mondiali di rugby: squalifica esemplare, 12 settimane

Brutto episodio durante il quarto di finale ai Mondiali di rugby femminile Francia-Irlanda. Axelle Berthoumieu ha morso in mischia il braccio di un’avversaria ed è stata inchiodata dalla revisione immagini con la commissione disciplinare che ha comminato una punizione esemplare: 12 settimane di squalifica. “Mi scuso, è un gesto che non appartiene a questo sport” le scuse via social della giocatrice francese.

Il Campionato del Mondo di rugby femminile è già terminato per la nazionale francese Axelle Berthoumieu, squalificata per 12 settimane dopo aver morso il braccio dell'irlandese Aoife Wafer nei quarti di finale durante la vittoria della Francia sull'Irlanda. Un gesto inc0nsulto, antisportivo e punito a tolleranza zero da parte della federazione internazionale, con i transalpini che hanno subito presentato ricorso, con pochissime chance di vederlo accolto. Le immagini TV hanno inchiodato Berthoumieu che poi si è anche scusata via social.

Cos'è accaduto in Francia-Irlanda di Coppa del Mondo: il morso di Berthoumieu a Wafer

Subito dopo la gara dei mondiali, la rugbista francese è stata sospesa dalla Federazione internazionale per ben dodici settimane e potrà tornare a competere solo il 1° marzo 2026. Berthoumieu ha compiuto un gesto palesemente antisportivo, mordendo durante una mischia il braccio dell'irlandese Aoife Wafer mentre la Francia si stava guadagnando la semifinale contro l'Irlanda per 18-13. Il gesto di Berthoumieu inizialmente era passato inosservato, con gli arbitri che non si erano avveduti e nemmeno il TMO (la video assistance nel rugby) era stato in grado di stabilire cosa fosse realmente successo di fronte alle recriminazioni della giocatrice irlandese durante la partita. Alla fine, però, le immagini non hanno lasciato spazio a dubbi: la commissione di revisione indipendente, ha punito Berthoumieu per gioco antisportivo.

Berthoumieu come Suarez con Chiellini: il morso durante la partita e la lunga squalifica

Un gesto che ha richiamato da vicino un altro morso divenuto epocale, verificatosi sempre ai Mondiali ma questa volta di calcio. Ci si riferisce al gesto compiuto da Luis Suarez nei confronti di Giorgio Chiellini: in quel caso si stava giocando Uruguay-Italia, Mondiali 2014, quando in piena area di rigore l'attaccante sudamericano affondò i denti sulla spalla del difensore azzurro. In quel caso Luis Suarez fu fermato con una esemplare squalifica di 9 partite e 4 mesi di sospensione, oltre ad una multa da 100 mila franchi svizzeri.

Leggi anche Italia verso i pericolosi spareggi per i Mondiali, quali sono le possibili avversarie nei playoff

Le scuse di Berthoumieu: "Ho perso la pazienza, questo gesto non ha posto su un campo di rugby"

Berthoumieu si è poi scusata sui social media, facendo pubblica ammenda: "Domenica, durante la partita contro l'Irlanda, ho perso la pazienza", ha scritto. "So che non è accettabile e sono consapevole che mette fine alla mia Coppa del Mondo. Voglio scusarmi sinceramente con Aoife Wafer e la squadra irlandese, con i miei compagni di squadra e il nostro staff, con la FFR e con tutti coloro che ci sostengono. Questa non è l'immagine che voglio dare o la giocatrice che voglio essere. Accetto la sanzione e me ne assumo la responsabilità. Il rugby è uno sport di rispetto e questo gesto non ha posto su un campo da rugby". Per lei, dunque, il mondiale si conclude nel peggiore dei modi, mentre per la Francia continua.

Per Berthoumieu Mondiali finiti, la Francia si gioca la semifinale con l'Inghilterra

Les Bleues hanno sconfitto l'Irlanda per 18-13 domenica e ora si apprestano ad affrontare l'Inghilterra, grande favorita per il titolo, in casa sabato prossimo a Bristol per l'accesso alla finale mondiale. Per Berthoumieu ci sarà invece pochissimo da fare: la giocatrice ha ammesso i fatti, ha espresso il suo rimorso e si è scusata con la sua avversaria dopo la partita e di fronte alla severità della sanzione, la Federazione Francese di Rugby ha presentato ricorso. Ma non ci sarà spazio per eventuali ripensamenti da parte della commissione disciplinare che potrebbe eventualmente solo ridurre di qualche turno la pesante squalifica.