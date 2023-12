Battocletti, storico argento nel fango agli Europei di cross: “Sentivo le gambe bruciare” Nel fango di Bruxelles l’azzurra è salita sul podio nella gara ‘elite’ al termine di una gara che l’ha sfinita. Ma non ha mollato. “Quando sono arrivata al traguardo mi sono sdraiata nel fango, tanto ne ero già sporca”.

Agli Europei di cross Nadia Battocletti ha conquistato una medaglia d'argento che vale come un oro. Nel fango di Bruxelles l'azzurra è salita sul podio nella gara ‘elite' al termine di una gara che l'ha sfinita. Ma non ha mollato. "Sentivo le gambe che mi bruciavano ma mi sono detta: falle bruciare di più!", le parole a caldo dell'atleta che era una delle più attese in virtù dei risultati ottenuti a livello giovanile (4 vittorie tra under 20 e under 23).

"Quando ho superato anche la seconda mi sono caricata… e all'ultimo giro mi dicevo: non mollare, non mollare. Poi quando sono arrivata al traguardo mi sono sdraiata nel fango, tanto ne ero già sporca". Fin qui la soddisfazione della 23enne trentina, che è arrivato a un passo dall'alloro su un percorso trasformato in una sorte di palude per il fondo melmoso e per un tratto in salita durissimo

Al Parco di Leaken la cronaca scandisce i momenti salienti della prestazione di Battocletti. La norvegese Karoline Bjerkeli Grovdal sembra venuta da un altro pianeta. Con le sue leve mulina i passi sul quel terreno infido e vince il terzo titolo consecutivo (dopo Dublino 2021 e Venaria Reale 2022).. Impossibile starle alle costole, l'azzurra capisce che la sfida ‘vera' adesso è con la britannica Abbie Donnelly: prevarrà con il tempo di 34'35.

Nella classifica generale l'Italia si piazza in quinta posizione grazie anche al 25° posto ottenuto da Valentina Gemetto (36'48) e dal 28° di Anna Arnaudo (36'52). Più staccate le altre italiane: Rebecca Lonedo (37'05) è arrivata 33ª mentre Federica Zanne ed Elisa Palmero si sono ritirate. A dominare la scena nella graduatoria è stata la Gran Bretagna: oro a squadre precedendo la Spagna e il Belgio.

Nella gara maschile, corsa sulla stessa distanza della femminile, a Yemen Crippa non è riuscita la replica dell'impresa di Battocletti. Non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori ed è finito fuori dalla top 10 registrando il tempo di 30'47. La medaglia d'oro è andata al francese Yann Schrub, argento al norvegese Magnus Tuv Myhre e bronzo al belga Robin Hendrix. Niente da fare anche nella prova della staffetta mista: solo un quarto posto per l'Italia campione in carica.