Nei difficili giorni dell'emergenza Coronavirus, una bella notizia per l'Italia dello sport. Gli Europei di atletica in programma nel 2024 sono stati assegnati alla città di Roma. Un risultato eccezionale per il Belpaese che torna ad ospitare la rassegna continentale a distanza di 50 anni dall'ultima volta, sempre in terra capitolina. La Città eterna l'ha spuntata su Katowice, la concorrente polacca che per molti addetti ai lavori era considerata favorita.

Gli Europei di atletica del 2024 assegnati a Roma

L'Italia dello sport può esultare. Il Consiglio della European Athletics, una volta Associazione Europea di atletica ha sciolto i dubbi sulla sede dei Campionati europei di Atletica del 2024 che si disputeranno a Roma. La Capitale ha battuto l'agguerrita concorrenza della polacca Katowice, convincendo dunque gli organizzatori. Una candidatura considerata seria e convincente, per uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi e attesi che tornerà dunque a disputarsi sul suolo italiano. Netto il risultato a favore di Roma che ha ottenuto la preferenza di quattordici membri su sedici del Council della EA.

Enorme soddisfazione per tutto il Comitato promotore italiano guidato dalla FIDAL, con il sostegno del Governo, della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI, di Sport e Salute e di altri enti e associazioni. Gli Europei di atletica dunque tornano in Italia e sarà la terza volta: la massima rassegna continentale è stata ospitata per la prima volta nella penisola 90 anni fa, nell'evento inaugurale di Torino, nel 1934. Nel 1974 la seconda kermesse azzurra sempre in terra capitolina. Conto alla rovescia dunque ora per il 2024, con la macchina organizzativa della competizione che è già partita. Una notizia che rappresenta un segnale d'ottimismo per tutto il nostro movimento, in un periodo molto difficile come questo.