Atleta costretta a perdere alle Olimpiadi, la rivelazione è imbarazzante: “Soli contro il sistema” Ye Zhaoying ex campionessa di Badminton ha svelato a distanza di anni, una vera e propria combine alle Olimpiadi. Parole che mettono in imbarazzo il mondo dello sport.

A cura di Marco Beltrami

Le Olimpiadi sono la competizione sportiva per eccellenza. Proprio per questo il sospetto di complotti e combine in occasione di una gara olimpica è davvero terribile. Eppure è quanto potrebbe essere successo in passato stando alle dichiarazioni di una campionessa. Di quale sport stiamo parlando? Del Badminton, che a giudicare dalle parole di Ye Zhaoying, ha fatto registrare uno scandaloso imbroglio.

In un’intervista rilasciata al canale danese Tv2, l’ex atleta cinese di badminton, Ye Zhaoying ha rivelato di essere stata costretta a perdere la semifinale dei Giochi olimpici del 2000, andati in scena a Sidney. Il tutto era oggetto di un vero e proprio piano per favorire la sua connazionale Gong Zhichao, permettendole di giocarsi la finale contro la danese Martin. Le parole di Ye Zhaoying sono per certi versi inquietanti. Così ha raccontato le pressioni ricevute per uscire sconfitta: "Mi hanno detto prima della partita che non doveva essere troppo evidente. Inoltre non ho dovuto stancare Gong Zhichao, perdendo in due set. Se guardi di nuovo la partita, io gioco all'inizio, ma poi comincio a mettere il volano volontariamente fuori o in rete". La sconfitta volontaria permise all’atleta di vincere comunque il bronzo.

Ma perché ci fu questa necessità, e chi era il mandante del piano? Ye Zhaoying se la prende con il suo Paese e le gerarchie interne: "Ci sentiamo molto impotenti, perché siamo soli contro il sistema. Le Olimpiadi sono quasi un'opportunità irripetibile per un atleta, quindi è davvero triste. Ma come individuo, non potevo oppormi al sistema".

Parole pesanti come un macigno, che hanno spinto la la Badminton World Federation a prendere posizione difendendo l’atleta che ha denunciato l’imbroglio, con l’obiettivo di voler proteggere "l'integrità di questo sport con misure molto ferme contro qualsiasi accordo”. Ye Zhaoying ha pagato a caro prezzo in passato la sua opposizione al regime cinese: vive in esilio con il marito, l’ex stella stella del calcio cinese Hao Haidong in Spagna, e non hanno alcuna possibilità di tornare in patria.