Atleta corre la maratona di New York con il pettorale spillato sulla pelle: il risultato è ottimo Connor Strynkowski ha corso la Maratona di New York a patto nudo. L’americano si è classificato al 301° posto correndo con il pettorale spillato sul petto. Una cosa mai vista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Maratona di New York è uno degli appuntamenti sportivi più attesi e ogni volta delle storie, che vanno oltre la fredda cronaca e oltre il nome dei vincitori. L'ultimo classificato dell'edizione 2024 è stato un italiano di 74 anni Mario Bollini, che da decenni corre nella Grande Mela e ha raccontato una storia favolosa. Ma la scena se l'è presa anche Connor Strynkowski che ha corso con il pettorale spillato sul petto nudo.

Connor Strynkowski ha corso con il pettorale spillato sulla pelle

Sui social è noto come ‘Pinskinman', ma il suo nome vero è Connor Strynkowski che è diventato ‘famoso' disputando l'ultima maratona di New York correndo a petto nudo – cosa che in Italia comunque non potrebbe fare, perché vietata – con il pettorale di gara attaccato direttamente sul petto, direttamente sulla pelle. Il maratoneta è stato immortalato anche da altri avversari e soprattutto da decine di tifosi che lo hanno fotografato dopo averlo visto.

Un ottima maratona per Strynkowski che ha chiuso con un buonissimo tempo

Per lui in realtà è una consuetudine assoluta, sia correre senza maglietta che correre con il numero obbligatorio appuntato sulla pelle con spille da balia. Strynkowski, che corre con i New York Harriers, ha tagliato il traguardo con un tempo di livello: 2 ore 38 minuti e 16 secondi, posizionandosi al 301° posto nella classifica generale e al 94° di quella per età (M30).

Un ritmo davvero buono quello di Strynkowski che ha corso a un ritmo medio 3'45 al chilometro e ha completato i primi 10 km di gara in 33'53" e la mezza maratona in 1h11'44", rallentando poi leggermente nella seconda metà di gara. Un buon risultato anche se la popolarità l'ha raggiunta per aver corso senza maglia e con il pettorale stampato sul petto.