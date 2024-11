video suggerito

L’ultimo arrivato della Maratona di New York è un italiano di 74 anni: Mario Bollini fa la storia Mario Bollini, 74enne di Giulianova, è riuscito per la 37a volta in carriera a completare la gara della Grande Mela, superando tutta una serie di problemi fisici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Marco Beltrami

Si può arrivare ultimi, ma essere considerati comunque dei vincitori? La risposta è sì, e un esempio di questo arriva da uno degli eventi sportivi più iconici di sempre, ovvero la Maratona di New York. A chiudere l'edizione 2024 dell'evento, tagliando il traguardo per ultimo è stato un italiano, ovvero Mario Bollini. Il 74enne di Giulianova è riuscito per la 37a volta di fila (record assoluto) a completare la gara della Grande Mela, superando tutta una serie di problemi fisici. Tempra d'acciaio per quello che è stato ribattezzato come "Super Mario": si è reso protagonista di una vera e propria impresa sportiva.

Mario Bollini taglia il traguardo per ultimo alla Maratona di New York

10 ore, un minuto e 47 secondi. Questo il tempo fatto registrare da Bollini per completare i poco più di 42 chilometri previsti dalla Maratona di New York. Gli organizzatori lo hanno celebrato postando sui canali social dell'evento il suo arrivo al traguardo: andatura lenta ma costante, sguardo concentrato e poi finalmente sorriso e commozione. Super Mario si è perso nell'abbraccio di uno degli organizzatori con al collo la medaglia riservata ai partecipanti.

37a Maratona di New York per Bollini, più forte degli infortuni

Una gioia infinita per questo atleta italiano che ha poi spiegato ai giudici che questa era la sua 37a maratona a New York consecutiva (primato della gara), la 78a della sua lunga carriera da runner. Per la prima volta tra l'altro Bollini non è riuscito a chiudere la sua prova entro le 5 ore, come sempre fatto in passato. Addirittura nel 1989 l'abruzzese riuscì a completare il percorso in tre ore. Purtroppo in questo 2024 il 74enne ha pagato dazio ad una condizione fisica precaria, con un infortunio che lo ha condizionato durante l'allenamento. Mario ha voluto così smentire in particolare, due persone che sostenevano che non sarebbe riuscito a correre quest'anno, come riportato dal New York Times. Alla fine è riuscito a togliersi questa enorme soddisfazione. Gli ultimi chilometri sono stati vissuti anche con un pizzico di ansia, perché il maratoneta ha dichiarato di temere che le medaglie e il cibo sarebbero spariti al momento del suo arrivo.

Chi è Mario Bollini, il recordman italiano della Maratona di New York

Mario Bollini ha coltivato la passione per la corsa per tutta la sua vita. Il 74 enne di Giulianova è un maresciallo dell’Aeronautica militare in pensione che ha gareggiato per Ecologica G. Mario Bollini ha già annunciato che nel 2025 vuole essere a New York a tutti i costi per correre la sua 38a maratona. La sua passione per l'evento newyorchese sono fotografate al meglio da queste parole: "La prima volta è stata nel 1985 e ricordo che eravamo in “appena” 16 mila corridori e da allora non ho più smesso – riporta La Gazzetta dello Sport – Il motivo? È una maratona entusiasmante, molto diversa dalle altre, con la gente che ti incita quando passi e ti fa sentire un campione. E poi è una festa incredibile”.