Armand Duplantis è mostruoso: migliora ancora il record del salto in alto arrivando a 6,22 Armand Duplantis ancora una volta ha battuto il record del mondo di salto in alto. Il primato già apparteneva. Lo svedese a Clermont Ferrand è arrivato a 6,22 metri.

A cura di Alessio Morra

Armand Duplantis è un fenomeno. L'atleta svedese ha ulteriormente migliorato il record del mondo del salto in alto. Nel meeting di Clermont-Ferrand in Francia l'astista ha toccato una vetta altissima saltando in 6,22. Duplantis ha battuto il record che era già suo e che aveva ottenuto a Eugene. Lo svedese ha superato così per la sessantesima volta i 6 metri.

Lo svedese, che va ricordato è nato nel 1999, è già adesso uno dei più grandi della storia dell'atletica. I numeri parlano per lui. In Francia ha ottenuto il suo quinto record a livello indoor e considerata l'età di record potrà batterne molti altri. Il record attuale lo ha migliorato di un centimetro, portandolo a 6 metri e 22. Campione olimpico, vinse l'oro a Tokyo, e campione del mondo nel 2022, Duplantis è il record-man del salto in alto da tre anni.

"Mondo", lo chiamano così, dopo aver migliorato il suo record ha detto: "È incredibile, non so cosa dire. Battere questo record mondiale davanti a Renaud Lavillenie è incredibile. Non avrei mai saltato così in alto se non fosse stato per Renaud". Renaud Lavillenie era il precedente record-man del salto in alto ed è colui che ha organizzato l'evento a Clermont Ferrand.

Un vero fenomeno Duplantis che è nato ed è cresciuto negli Stati Uniti, precisamente in Louisiana, ma rappresenta la Svezia, il paese di origine della madre, e che tra pochi giorni proverà ad aggiungere nella sua bacheca un altro oro. Parteciperà infatti ai Campionati Europei Indoor che si terranno in Turchia, a Istanbul dal 2 al 5 marzo, e proverà a migliorare ancora il suo primato. C'è chi pensa che possa toccare un giorno addirittura i 6,30 metri. E sarebbe qualcosa di mostruoso.