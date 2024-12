Arbitro travolto a Perugia nella Champions League di volley: precipita rovinosamente dal seggiolone

video suggerito

A cura di Alessio Morra

La partita di Champions League di pallavolo maschile tra Perugia e Saint-Nazaire è stata arbitrata dal romeno Paul Catalin Szabo-Alexi e dal tedesco Benedikt Geukes. In questo sport, al netto di tutto, gli arbitri non rubano la scena, volente o nolente, ma stavolta sì. Perché durante l'incontro Paul Catalin Szabo-Alexi è incredibilmente caduto dal seggiolone. Fortunatamente si è rialzato rapidamente e senza alcuna conseguenza fisica. Le immagini sono diventate virali.

L'arbitro cade dal seggiolone spinto da Leon

Perugia ha battuto agilmente Saint-Nazaire ed è così a un passo dal primato del girone. Un successo schiacciante, ottenuto per 3-0. L'incontro nel finale ha avuto un momento particolare che ha visto protagonisti il francese Henri Leon e l'arbitro Paul Catalin Szabo-Alexi. Sul 21-19 nel tentativo di recuperare un pallone, l'opposto francese è andato con forza a sbattere sul seggiolone dov'era posto l'arbitro romeno. Il seggiolone va giù, pian piano cade. Fortunatamente non ci sono conseguenze. L'impatto non è stato forte e il seggiolone è progettato proprio per evitare problemi in casi del genere. L'arbitro va giù, con un movimento rapido si rialza e prima di riprendere il gioco ha rassicurato i giocatori in campo.

Perugia a un passo dei quarti di Champions League

Perugia che ha vinto tre delle ultime quattro Champions League di pallavolo maschile ha vinto tutte e quattro le partite della fase a gironi, l'ultima contro i francesi del Saint-Nazaire e hanno già praticamente blindato la qualificazione ai quarti di finale. Basta un successo nelle ultime due partite per ottenere la qualificazione. Sono messe bene anche Monza, che ha vinto tutte e quattro gli incontri come Perugia, che Milano, che però deve vincere entrambe le partite per evitare il playoff.