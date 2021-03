La notizia che tutto il mondo dello sport attendeva con ansia è arrivata. Pericolo scampato per Salvatore "Totò" Antibo, dimesso oggi dall'Ospedale Civico di Palermo, dove era stato ricoverato lo scorso 10 marzo per un'embolia polmonare. Il nipote della grande gloria dell'atletica azzurra, sui social ha fatto il punto sulle condizioni dello zio che ha vinto anche questa difficile battaglia.

Totò ha vinto un'altra corsa. L'ex atleta siciliano classe 1962, campione europeo dei 5000 e dei 10000 metri piani a Spalato 1990, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Seul nei 10000 metri, ed ex primatista italiano dei 5000 e dei 10000 metri è stato dimesso dal nosocomio di Palermo. Salvatore Antibo era stato ricoverato nella seconda settimana di marzo a causa di un'embolia polmonare. Dalla terapia intensiva, alla cardiologia, fino ai miglioramenti degli ultimi giorni. Alla fine le condizioni di salute dell'ex mezzofondista sono tornate buone, e si è potuto così concretizzare il ritorno a casa. Sospiro di sollievo dunque per i tanti appassionati di sport e tifosi, che non hanno mai dimenticato le imprese dell'ex atleta, tra i migliori interpreti della sua disciplina nella storia azzurra.

A dare la bellissima notizia ci ha pensato suo nipote Andrea sui social, ringraziando a nome dello zio per i tanti messaggi d'affetto ricevuti negli ultimi giorni: "Buona sera a tutti, sono Andrea il nipote di Totó. Volevo informarvi, con immensa gioia, che lo Zio è stato dimesso ed è finalmente tornato a casa. Mi ha detto di comunicarvi che siete bellissimi e che spera al più presto di abbracciarvi tutti. La ripresa sarà lenta e faticosa ma lui è abituato alle grandi battaglie ed anche questa volta è riuscito a vincere".