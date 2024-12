video suggerito

Ana Peleteiro, pluricampionessa europea di salto in lungo, denuncia le violenze subite: “Abusi e minacce” Ana Peleteiro campionessa europea e mondiale di salto in lungo ha svelato il suo inferno personale sul proprio account social di TikTok partecipando ad un trend contro la violenza sulle donne “e sono comunque rimasta”. Un video crudo, in cui ha messo a nudo il rapporto tossico con il suo ec compagno, lanciando un appello finale: “Fatevi aiutare, ricominciare da zero si può” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una confessione in piena regola, attraverso i propri account social: Ana Peleteiro, due volte campionessa europea e campionessa del mondo del salto in lungo ha raccontato la sua terribile esperienza con un ex compagno che la tradiva, abusava di lei con continue violenze fisiche e psicologiche, lanciando alla fine un appello a tutte le donne vittime di maltrattamenti: "Denunciate, andate in terapia… chiedete aiuto alle persone vicine a voi. Ricominciare da zero si può"

L'occasione è stato un recente trend diventato virale sui social e su TikTok in particolare, dal nome più che esplicito: "E comunque sono rimasta", in cui moltissime donne hanno raccontato la loro esperienza personale di maltrattamenti, tradimenti e difficoltà nella relazione di coppia. Tra queste, anche Peleteiro ha deciso di condividere il proprio inferno durato mesi quando conviveva con un compagno che l'ha maltrattata fisicamente e mentalmente e dal quale non è riuscita a separarsi ed allontanarsi se non con colpevole ritardo.

La denuncia di Peleteiro: le violenze fisiche e psicologiche

Il video che ha condiviso sui social svela una realtà nuda e cruda, fatta di violenze quotidiane che Ana Peleteiro ha deciso di raccontare al mondo: "Mi svegliavo di notte avendo rapporti sessuali senza consenso. Erra cambiato assolutamente tutto di me, dai miei vestiti, i miei capelli, il modo in cui mi comportavo con la mia famiglia, prendendo le distanze da molte persone… e sono rimasta ancora". Anche pressioni psicologiche continue: "Mi diceva che se non avessimo avuto rapporti sessuali quando voleva lui, il rapporto si sarebbe deteriorato e quando iniziò ad essermi infedele, anche questo non mi sorprese. Eppure restai ancora".

Peleteiro racconta i tradimenti e le minacce subite

Un incubo ad occhi aperti in cui Peleteiro confessa di non aver trovato la forza necessaria per reagire: "Spariva e si scusava dicendo che aveva bisogno del suo spazio e che dovevo fidarmi di lui. Aveva nuove amiche ogni mese e inventava film in cui erano delle amiche di mille anni prima ma erano bugie: mi diceva che ero completamente pazza, che erano invenzioni nella mia testa. Ho scoperto centinaia di e-mail, riceveva lettere dalle sue amanti a casa. E quando gliele facevo notare, dopo averle lette, mi diceva che erano solo delle fan pazze ossessionate da lui".

L'appello di Peleteiro a tutte le donne: "Fateviaiutare, si può ripartire da zero"

Un racconto allucinante ma fortemente lucido con cui la campionessa europea di salto in lungo ha voluto dare il proprio contributo in aiuto a tutte le donne che hanno vissuto o stanno vivendo abusi simili, senza trovare la forza di reagire: "Ho voluto semplicemente farlo in modo che se qualcuna si identifica con anche uno solo di questi segni, per favore, scappi. Non sarai mai felice e ti faranno molto male" ha concluso poi Peleteiro. "Prova ad andare in terapia perché uscire da una relazione con un narcisista è molto complicato, poiché riducono la tua autostima a -20. Ma con l'aiuto esterno e con le persone intorno a te che sono disposte ad aiutarti e ti amano puoi ricominciare da zero, e vivere un amore vero, buono, bello."