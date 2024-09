video suggerito

America’s Cup, Luna Rossa oggi in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV Altra giornata di semifinali di Louis Vuitton Cup: Luna Rossa di nuovo in acqua contro American Magic. Diretta in TV e in streaming in chiaro e senza costi su Italia1 Infinity. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi mercoledì 18 settembre si ritorna in acqua per la Louis Vuitton Cup dopo una giornata di pausa, prevista dal regolamento. Si disputano altre regate valide per le semifinali: quattro gli equipaggi ancora in gara per giocarsi l'accesso alla finale che darà poi la possibilità di sfidare New Zealand in America's Cup. I match race in programma vedono i nuovi confronti tra Luna Rossa contro American Magic (4-1) e di INEOS Britannia contro Alinghi (4-1). Diretta integrale in chiaro e senza costi su Italia 1. Si recuperano le due regate non disputate, per mancanza di vento, lunedì.

Per arrivare in finale di Louis Vuitton Cup bisogna vincere cinque delle nove regate in programma tra le due semifinali. Che si stanno disputando in uno scontro diretto a coppie: INEOS Britannia si sta giocando la finale contro gli svizzeri di Alinghi mentre la nostra Luna Rossa si gioca il tutto per tutto con gli statunitensi di NYCC American Magic. La finale – che per Luna Rossa è a una sola vittoria, essendo sul 4-1 – è in programma dal 26 settembre 2024 e la vincente approderà nella fase di America's Cup che tutti sognano: sfidare il defender Team New Zealand.

Louis Vuitton Cup, le regate di oggi

Il programma prevede due match races della semifinale tra INEOS Britannia e Alinghi e quella tra Luna Rossa e American Magic. Si inizia come di consueto dalle 14:00

Semifinale 1, race 6 INEOS Britannia vs Alinghi

Semifinale 2, race 6 Luna Rossa vs American Magic

Semifinale 1, race 7 INEOS Britannia vs Alinghi

Semifinale 2, race 7 Luna Rossa vs American Magic

A che ora si disputano le semifinali di Luna Rossa contro American Magic

Come per ogni giornata di Louis Vuitton Cup, l'inizio delle regate odierne è fissato per le 14:00. A seguire, ci saranno le altre regate a completare il palinsesto di giornata a poca distanza l'una dall'altra. Bisognerà considerare sempre le condizioni meteo che potrebbero far slittare le varie partenze, in base alle decisioni prese al momento dal Comitato di regata.

Dove vedere le semifinali tra Luna Rossa e American Magic in TV e in streaming

Tutte le regate sono visibili in diretta, in esclusiva e in chiaro per tutti senza costi aggiuntivi, sul Digitale Terrestre. L'intera giornata è trasmessa su Italia 1. Per lo streaming in diretta, ci si può collegare al portale Mediaset Infinity.