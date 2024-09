video suggerito

America’s Cup, Luna Rossa oggi in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV Oggi domenica 1° settembre Luna Rossa è impegnata in una regata, contro gli svizzeri di Alinghi. Per il Team Prada da difendere il primo posto in classifica. Diretta V e streaming in chiaro garantita da Mediaset sul Canale 20. In abbonamento, su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Luna Rossa sta dominando la scena nelle acque di Barcellona e oggi 1° settembre torna ancora a gareggiare nelle serie di Round Robin che caratterizzano la Louis Vuitton Cup, la sfida delle sfidanti alla America's Cup 2024. Una la regata del Team Prada previste dalle 14 in poi, in diretta in chiaro sul Canale 20 di Mediaset.

Ancora una volta Luna Rossa fa sognare: nella giornata di sabato 31 agosto è stata praticamente perfetta andando a vincere le due regate che la vedevano impegnata. La prima contro American Magic, altra favorita per la vittoria finale per sfidare il defender di America's Cup, New Zealand. Poi la replica conto INEOS Britannia con il Team Prada praticamente perfetto: altra dimostrazione di forza e prepotenza, che ha permesso a Luna Rossa di schizzare davanti a tutti in classifica generale, da sola in testa a tre punti.

Louis Vuitton Cup, orario e programma delle regate

Altre regate in programma, vento permettendo, con il programma che potrebbe subire qualche cambio di orario per permettere le regate. Si parte comunque alle 14:00 e via di seguito saranno in programma 4 regate con Luna Rossa impegnata in una occasione, con Alinghi.

14:00 – Round robin 1, race 13: Britannia – Orient Express

a seguire – Round robin 1, race 14: Alinghi – Luna Rossa

a seguire – Round robin 1, race 15: NYCC American Magic – Team New Zealand

a seguire – Round robin 2, race 1: Alinghi – Orient Express

Dove vedere le regate dell'America's Cup in tv e streaming

Tutta l'America's Cup sarà disponibile in esclusiva su Sky con un canale interamente dedicato per i propri abbonati. Alinghi contro Luna Rossa sarà visibile in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (205), ma verrà trasmesso anche in chiaro. Appuntamento per tutti, senza costi aggiuntivi su Mediaset Canale 20. In alternativa si potrà seguire la regata in streaming: gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app di SkyGo, ma le gare saranno visibili anche a pagamento su NOW col servizio on demand. In chiaro su Mediaset Infinity.