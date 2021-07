Altetica, Sorrento-Positano e Napoli City Half Marathon: due appuntamenti in calendario Sorrento, Positano e i Comuni della Costiera diventeranno teatro della gara podistica che prenderà il via il 5 dicembre mentre il 27 febbraio del prossimo anno si rinnoverà l’appuntamento con la Napoli City Half Marathon. Percorsi e distanze già fissati, è iniziato il conto alla rovescia per il doppio evento.

A cura di Redazione Sport

L'Atletica regionale campana ha due date cerchiate in rosso nel calendario, l'una a breve distanza dall'altra. L'una e l'altra simbolo anche della voglia di ripartire dopo i timori per la curva pandemica e con la fiducia per gli effetti della campagna vaccinale. Sorrento, Positano e i Comuni della Costiera diventeranno teatro della gara podistica che prenderà il via il 5 dicembre mentre il 27 febbraio del prossimo anno si rinnoverà l'appuntamento con la Napoli City Half Marathon.

Gli atleti che prenderanno parte alle diverse gare in programma a dicembre tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana si misureranno nella “Ultra Marathon” di 54 km (con partenza alle 6.30 del mattino) e nella “Panoramica” di 27 km (start previsto per le ore 9). Il percorso della prima gara rientra anche nel calendario delle manifestazioni Iuta (Italian Ultramarathon and Trail Association) e assegna due ulteriori premi al passaggio su altrettanti traguardi volanti: “Gran Premio Nastro Verde” sulla distanza della mezza maratona 21,0975 km per la gara ‘Panoramica’ e “Trofeo della Costiera” al passaggio al 50km nella gara da 54 km.

La nona edizione della Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World Athletics e Cinque Stelle della Federazione Europea di Atletica Leggera, è in programma domenica 27 febbraio 2022. L'organizzazione dell'evento sta curando tutti i dettagli di un percorso molto veloce, ideale per fissare il primato personale in un appuntamento podistico divenuto punto di riferimento nel panorama delle mezze maratone internazionali. Nel 2020 la Napoli City Half Marathon è stata l’ultima manifestazione internazionale svoltasi come evento di massa prima del lockdown, con 7mila partecipanti distribuiti sulle diverse competizioni. Quale sarà il tracciato? Partenza da viale Kennedy e, dopo un tratto sul Lungomare partenopeo, gli atleti correranno nel cuore della città.