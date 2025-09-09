sport
video suggerito
video suggerito

Alex Schwazer corre il nuovo record europeo master a 40 anni: il tempo è da Campionato Italiano

Alex Shcwazer è tornato a fare notizia nel modo migliore: agli Open in Trentino ha stabilito a 40 anni il nuovo primato personale, col 3° tempo stagionale e il 4° all-time sui 10km. Ma senza proclami: “Preferisco la famiglia, sto studiando da preparatore atletico”
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Alex Schwazer si è ripreso la cronaca della marcia: il campione olimpico di Pechino 2008 a 40 anni ha stupito correndo a Bolzano il nuovo record europeo master sui 10mila metri su pista, il suo cavallo di battaglia. Ha chiuso la propria fatica in 38’34”07: a 40 anni ha migliorato il proprio personale, si è preso la quarta prestazione italiana di sempre e stabilito il nuovo record europeo master. Ma non c'è all'orizzonte alcun futuro di rientro in azzurro: "La Federazione non si è fatta sentire. Nessun futuro, preferisco la famiglia…"

Schwazer pazzesco: a 40 anni migliora il personale e fa il 4° tempo di sempre sulla 10km

Un ritorno da applausi e una forma fisica invidiabile per Schwazer che ha messo in mostra ancora una volta la passione incontrollata per la marcia e tempi da campione. Merito anche del suo nuovo preparatore atletico, Domenico Pozzovivo, ex campione di ciclismo ritiratosi dalle due ruote solo qualche mese fa, anche lui a 42 anni. La prestazione di Schwazer è arrivata durante i Campionati regionali individuali open del Trentino-Alto Adige, dove l’altoatesino si è migliorato ben 14 anni dopo il proprio record di 38’50”28 ottenuto nel luglio 2011 a Pergine Valsugana. Ma la prova incredibile di Schwazer è ancor più avvalorata se si guarda la graduatoria stagionale italiana: è terzo, dietro solo a Massimo Stano e Francesco Fortunato e quarto nella all-time sui 10 mila.

Schwazer rivive la gioia di un tempo: "Passare sotto la tribuna è stato da brividi"

"Volevo esserci a tutti i costi" le parole di Schwazer dopo l'ultima fatica. "Purtroppo ero fermo da tre settimane, ma volevo che i miei bimbi vedessero quello che ho fatto per tanti anni. Nonostante il dolore lancinante è stato incredibile vedere così tante persone" ha raccontato alla Gazzetta, "Passare sotto la tribuna è stato speciale, da brividi". Poi una parola al suo preparatore, l'ex ciclista professionista Pozzovivo dal quale sta prendendo spunto per una nuova avventura: "Sto studiando da preparatore atletico, ma ogni tanto tornare a correre non mi dispiace… Domenico? Credo sia il principale artefice di questo risultato, dopotutto non ci manca l'esperienza: in due facciamo 82 anni…"

Leggi anche
Chi è Andrea Natali, il giovane difensore italiano preso dall'AZ e cresciuto tra Barcellona e Bayer

Schwazer e il clamoroso ritorno alla marcia: "Nessun futuro, preferisco stare in famiglia"

Infine il pensiero ovvio a ciò che non potrà essere più, un rientro clamoroso o un riavvicinamento alla Federazione, dopo quanto accaduto malgrado la voglia e i risultati che vanno contro la carta di identità: "La Federazione? Non si è fatto sentire nessuno, ma meglio così: se chiamano temo vogliano qualcosa da me. Prospettive future? Non ci sono, col tempo che ho una 10km ogni tanto è il massimo, preferisco trascorrere il mio tempo in famiglia"

Altri sport
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
NAZIONALE
Israele accusa Donnarumma e l’Italia dopo la rissa: “Ci hanno insultato per tutta la partita”
L'Italia vince 5-4 una partita folle con Israele dopo essere stata a un passo dallo psicodramma
Cosa cambia per l’Italia ai Mondiali 2026 dopo la rocambolesca ma fondamentale vittoria con Israele
Gattuso appare disfatto dopo il travaglio di Israele-Italia: “Oggi c’era da morire. Siamo dei pazzi”
Israele-Italia finisce in rissa, Gattuso urla agli avversari di stare zitti: cosa è successo dopo il match
I tifosi dell’Italia voltano le spalle al campo durante l’inno di Israele in un ambiente surreale
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views