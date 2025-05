Alex Schwazer torna, stravince i 10mila metri poi se ne va senza il premio: furioso con i giudici

video suggerito

Alex Schwazer ha fatto suo la gara in programma sabato mattina a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso: un 10 mila metri che lo ha visto assoluto protagonista vincendo sbaragliando gli avversari con ben 7 minuti di vantaggio sul secondo. Il marciatore altoatesino ha dimostrato a 40 anni di avere ancora le qualità da campione olimpico, sfidando e vincendo anche la sfida nella sfida con la giuria che lo ha fermato per ben tre volte, ammonendolo. Una serie di contrattempi che non gli hanno impedito di vincere ma per i quali, furioso, non si è presentato poi a ritirare il premio per il primo posto. Proprio per quegli stop, gli è infatti sfuggito il record italiano senior Master 40.

La gara di Schwazer, sfuma il record italiano per colpa dei giudici: non ritira il premio

Il 40enne altoatesino ha piazzato un importantissimo 43'11″37 finale, nonostante uno stop di 60 secondi per via di tre ammonizioni che la giuria gli ha dato per "sospensione" durante la gara. Schwazer non si è perso d'animo e ha stravinto comunque la gara con ben sette minuti di vantaggio sul secondo all'arrivo, ma la rabbia è scoppiata subito dopo il traguardo. Furioso per quanto accaduto durante la marcia, non si è recato a ritirare il premio, in segno di protesta contro l'organizzazione. Senza le ammonizioni, infatti – e il relativo stop – avrebbe potuto conquistare un importantissimo primato, ovvero battere il record italiano senior categoria 40 anni, che è di 42"49.

Schwazer non gareggiava da luglio: "Può anche scendere sotto i 40"

Il ritorno nella marcia di Alex Schwazer era atteso da tempo visto che l'ex olimpico 2008 tornava a gareggiare dopo la 20 km su pista ad Arco, corsa il 19 luglio dello scorso anno e finita malamente. In quella occasione, infatti, fu costretto a ritirarsi complice una forte sciatalgia, motivo per il quale aveva deciso di ritornare in gara, affrontando la sfida di sabato a Treviso. Sandro Donati, che lo aveva accompagnato nel periodo più duro della sua carriera quando venne squalificato per doping, è rimasto soddisfatto della prestazione di Alex: "Dal punto di vista fisiologico sta molto bene, è in grado di fare ancora grandi prestazioni, anche restare sotto i 40 minuti nella 10 chilometri. Purtroppo i giudici hanno rilevato alcune sbavature dal punto di vista della tecnica"