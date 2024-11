Al pugile vengono tagliati i capelli sul ring durante l’incontro: la scena più bizzarra della boxe

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Scene surreali sul ring durante l'incontro dei pesi medi andato in scena in Virginia, quando il peso medio americano Austin Deanda ha affrontato DeAundre Pettus a Norfolk, in Virginia, riuscendo a consolidare il suo record professionistico di vittorie, salito 16-0. Tra il terzo e il quarto round, l'angolo di Deanda si è trasformato in una estemporanea sala da barbiere: sono spuntate le forbici e gli sono state tagliate le lunghe treccine che gli erano finite sugli occhi, impedendogli di combattere al meglio e mettendo a repentaglio l'esito del match. Un momento bizzarro dove non è mancato anche un po' di disappunto tra il pugile e il suo staff.

La bizzarra scena durante il match: a Deanda vengono tagliati i capelli

Per i colpi ricevuti e per quelli schivati, l'acconciatura "rasta" di Deanda è saltata e così per quasi tutta la durata del terzo round l'americano ha dovuto combattere con i capelli sugli occhi, rischiando di compromettere il match. Arrivato il gong, al suo angolo è stata presa l'immediata decisione: mentre lo medicano, si vede il pugile discutere con uno del suo staff che appare improvvisamente con delle forbici in mano. "Non puoi continuare a combattere così", gli dice ovviamente indicando l'acconciatura oramai impossibile da gestire per proseguire l'incontro. Subito Deanda si ritrova contrariato ben sapendo cosa accadrà da lì a poco: "Tagliale, ma tagliale in modo uniforme", prova ad assicurarsi. "Sono uno che taglia, mica un barbiere!" la pronta risposta che anticipa l'amaro risultato: con una sola sforbiciata, tutte le trecce di Deanda finiscono in un secchio e lui è costretto a continuare il match mostrandosi con il nuovo "look".

La vittoria di Deanda malgrado l'inconveniente con le trecce

Deanda non ha fatto la fine di Sansone: malgrado i capelli tagliati malamente, è riuscito a portare a casa l'incontro con Pettus. Una vittoria, festeggiata con un berretto per coprire l'imbarazzo del look indesiderato da parte di "The Native Nightmare" – come è conosciuto Deanda nel circuito boxe – che non è però arrivata per KO come sperava e aveva promesso ai suoi fan, cercando di ottenere il decimo knock out consecutivo. Comunque un epilogo più che positivo che gli ha permesso di prolungare ugualmente la scia di imbattibilità che adesso conta 16 successi e ancora nessuna sconfitta.