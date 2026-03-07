A 16 anni corre i 100 metri in 9″88: chi è Dillon Mitchell, il nuovo talento della velocità

Dillon Mitchell ha 16 anni e quando lo vedi correre in pista (quasi) lo paragoni al più grande sprinter di sempre, Usain Bolt. Perché? Il nuovo talento americano della velocità ha vinto la gara dei 100 metri in 9″88, quanto basta per spostare su di sé i riflettori dell'atletica mondiale. Il risultato è arrivato durante il Texas A&M Bluebonnet Invitational, meeting disputato negli Stati Uniti e noto per mettere in pista alcuni dei giovani più promettenti. Il video della sua prestazione è divenuto virale per la progressione mostrata e per il distacco che ha inferto agli avversari. Peccato, non abbia potuto godere appieno delle performance a causa del vento a favore che soffiava oltre determinati limiti previsti dalle norme. Qualche ora dopo, però, ha concesso un altro saggio delle sue potenzialità: ha corso i 200 metri in 20″22.

Perché il tempo di 9″88 non può essere omologato ufficialmente

Unica nota dolente, l'impossibilità di registrare ufficialmente il cronometro a causa delle condizioni di vento a favore (+5.8 m/s di 3 punti superiore rispetto al limite di +2.0 m/s consentito dai regolamenti internazionali). Dunque, il tempo non può essere omologato né entrare nelle statistiche mondiali ma resta un'indicazione chiarissima del potenziale del giovane sprinter americano: il risultato è ugualmente impressionante sia alla luce dei 10″2 del secondo arrivato, Chinweoke Onwuchekwa, sia perché quelli di Mitchell restano i 100 metri più veloci mai registrati in qualsiasi condizione per un atleta delle scuole superiori. Tanto per fare un paragone, Noah Lyles ha corso in 9″79 per vincere l'oro olimpico alle Olimpiadi di Parigi mentre il giovanissimo sprinter lo ha fatto in 9″88 a 16 anni (al netto del vento).

Il tempo stimato in condizioni di vento "legale"

Attraverso una formula di correzione del vento è stato possibile fare una stima empirica di quale sarebbe stato il suo tempo "reale" considerando come parametro i +2 m/s indicati dal regolamento come misura "legale" per ufficializzare un tempo. Mitchell avrebbe coperto i 100 metri in 10″07 un tempo impressionante per un 16enne, vicino al limite per molti junior élite. Un tempo che lo avrebbe collocato al secondo posto tra i migliori under 18. In vetta alla speciale classifica c'è Trayvon Bromell che a 17 anni con 10″05 fece il record mondiale U20 (junior).

Perché si parla tanto di Mitchell, accostato a Usain Bolt

Il velocista del Texas ha già dimostrato la sua rapidità anche nelle gare indoor. Nei 60 metri ha infatti corso in 6.59, una delle migliori prestazioni mai registrate a livello mondiale nella categoria under 18. Mentre il suo tempo effettivo sui 100 metri è di 10″28. Questi numeri spiegano perché molti osservatori stiano iniziando a seguire con grande attenzione la sua crescita. Alla sua età correre vicino ai 10 secondi è risultato che balza all'occhio. Molti media lo stanno già definendo un possibile futuro protagonista delle Olimpiadi come quelle di Los Angeles 2028.