in foto: Foto di repertorio

Erano partiti dalle Marche a bordo della loro auto diretti a Roma dove avrebbero dovuto frequentare uno stage nel settore della ristorazione quando, per cause in corso d’accertamento, la vettura ha sbandato coinvolgendoli in un drammatico incidente stradale che si è rivelato fatale. Così sono morti durante la notte di Santo Stefano due giovani ventenni: Francesco Tridenti, originario di Sirolo, in provincia di Ancona, che era al volante, e Davide Vitale, originario di Lucera, in provincia di Foggia, che invece era al suo fianco. Il dramma si è consumato lungo la strada Flaminia, all'altezza dello svincolo di Eggi, nei pressi di Spoleto, in Provincia di Perugia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura dei due ragazzi ha improvvisamente sbandato ed è finta nell'altra corsia proprio mentre stava transitando un'altra vettura proveniente dalla direzione opposta: l'impatto è stato inevitabile. Ad avere la peggio sono stati proprio i due giovani la cui auto si è ribaltata su un fianco. Per tirarli fuori dalle lamiere e affidarli alle cure dei sanitari del 118, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per circa un'ora ma purtroppo è stato tutto inutile. Nonostante ogni tentativo di rianimarli, i due sono deceduti durante il trasporto negli ospedali di Spoleto e Terni.

Nell'impatto è rimasta ferita anche una 48enne di Assisi che viaggiava sul sedile passeggero dell'altra vettura coinvolta nell'incidente stradale. Anche lei è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Foligno ma le sue condizioni non sono gravi. Solo ferite lievi invece per il conducente della vettura. Sulla dinamica esatta dell'accaduto indagano ora i carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul posto.