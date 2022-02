Come ascoltare le canzoni di Sanremo 2022 gratis su Amazon Music Unlimited Le 25 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022 sono disponibili su Amazon Music Unlimited. Ecco come ascoltarle gratis in streaming.

Il 1 febbraio 2022 è iniziata la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, che quest'anno vede sfidarsi 25 artisti tra pietre miliari della musica italiana e giovani talenti. Tra testi toccanti e ritmi coinvolgenti, le canzoni stanno già spopolando in radio e sulle principali piattaforme di streaming.

I favoriti di questa edizione e attualmente primi in classifica sono Mahmood e Blanco con il brando Brividi, ma anche Elisa con O forse sei tu è molto apprezzata da pubblico e critica. Ciao Ciao e Chimica, le canzoni de La rappresentante di lista e Ditonellapiaga e Donatella Rettore, sono invece perfette per ballare e scatenarsi.

La playlist completa delle 25 canzoni in gara, da riascoltare per decretare la propria preferita, è disponibile su Amazon Music Unlimited, la piattaforma Amazon dedicata alla musica in streaming, che offre accesso illimitato ad oltre 75 milioni di brani in HD, possibilità di ascolto offline, skip illimitati, nessuna pubblicità e milioni di episodi di podcast. Il modo perfetto per vivere il Festival anche una volta spente le luci del palco dell'Ariston dopo la finale di sabato 5 febbraio 2022.

Sanremo 2022, ecco come fare per ascoltare gratis le canzoni su Amazon Music Unlimited

La playlist Sanremo 2022 è ora disponibile in streaming su Amazon Music Unlimited, perfetta per riascoltare e cantare tutte le 25 canzoni del Festival.

A differenza di Prime Music, compreso nell'abbonamento Amazon Prime, per accedere al servizio Unlimited è necessario sottoscrivere un abbonamento a parte. Per i nuovi iscritti è tuttavia possibile usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni, un'ottima occasione per valutare il servizio prima di abbonarsi.

Per riprodurre i brani di Sanremo vi basterà dunque aprire Amazon Music Unlimited, cliccare sul pulsante ‘Iscriviti‘, inserire le credenziali del vostro account Amazon e poi cliccare su ‘Accedi‘ e seguire i passaggi per attivare la prova gratuita. Se invece non siete ancora iscritti alla piattaforma, fate clic su ‘Crea il tuo account Amazon‘ e seguite la procedura per creare in pochi secondi il vostro profilo e poi accedere al periodo di prova. Se al termine dei 30 giorni decideste di non proseguire con l'abbonamento, vi basterà disdirlo prima del rinnovo per eliminare il vostro account senza alcun addebito.