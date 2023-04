Un passo dal cielo 7, anticipazioni quarta puntata del 20 aprile: Manuela è in grave pericolo Le anticipazioni della quarta puntata di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 20 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Cosa succederà nel settimo e nell’ottavo episodio della fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti e Giorgio Marchesi.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta puntata di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 20 aprile alle ore 21:30. Gli spettatori potranno assistere al settimo e all'ottavo episodio della fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Giorgio Marchesi, intitolati Solo per amore. Nei nuovi episodi, Manuela sarà in grave pericolo. Nathan, Gregorio e Vincenzo uniranno le forze per poterla salvare. Ecco tutte le anticipazioni sulla quarta puntata di Un passo dal cielo 7, in onda il 20 aprile. Attenzione spoiler.

Il cast di Un passo dal cielo 7

Le anticipazioni della quarta puntata di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 20 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Nel settimo e nell'ottavo episodio, intitolati Solo per amore, Manuela indaga su un caso decisamente spinoso. Una donna, infatti, viene ritrovata senza vita sulla sponda di un fiume. Man mano che la sua storia viene approfondita, Manuela e Vincenzo intraprendono un viaggio tra boschi millenari e il mondo suggestivo degli artigiani, che con grande maestria, realizzano strumenti musicali dal legno vergine.

La scomparsa di Mirko, Nathan prova ad aiutarlo

Un passo dal cielo 7, Marco Rossetti interpreta Nathan

Nel corso della quarta puntata di Un passo dal cielo 7, Manuela si ritrova in grave pericolo mentre tenta di fare luce sulla morte di una donna. Nathan, Vincenzo e Gregorio lavorano insieme per cercare di aiutarla. Intanto, per Nathan, c'è un altro problema all'orizzonte. Mirko scappa di casa e Nathan si mette subito alla sua ricerca per aiutarlo. La situazione tra Vincenzo e Carolina è in bilico. Il ritorno di Eva, infatti, apre una profonda crisi tra loro. Un gesto inaspettato di Carolina rischierà di compromettere completamente la situazione. Sarà molto difficile rimediare al suo errore. La quarta puntata di Un passo dal cielo 7 andrà in onda giovedì 20 aprile.