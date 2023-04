Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, stasera il film tv sulla prima donna ministro d’Italia Questa sera, 25 aprile 2023, va in onda in prima visione “Tina Anselmi – Una vita per la democrazia” il film tv dedicato alla prima donna ministro d’Italia, prima ancora partigiana e sindacalista. Protagonista è Sarah Felberbaum, nel cast anche Alessandro Tiberi e Andrea Pennacchi.

Questa sera, 25 aprile 2023, alle 21:25 va in onda su Rai1 "Tina Anselmi – Una vita per la democrazia", film tv dedicato alla prima ministra italiana nella storia, interpretata da Sarah Felberbaum. Da partigiana a soli 16 anni, diventa poi sindacalista delle donne operaie e dopo essere diventata ministra, diventa Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. È scomparsa l'1 novembre 2016 nella sua città natale. La sua storia viene raccontata nel giorno della Liberazione, come monito di una delle donne che ha dedicato la sua vita all'Italia.

La storia di Tina Anselmi

Nata a Castelfranco Veneto nel 1927, Tina Anselmi aveva solo 16 quando decise di prendere parte alla Resistenza italiana, dopo aver visto l'impiccagione di decine di prigionieri catturati durante un rastrellamento dall'esercito nazifascista. La scelta di diventare una delle tante donne partigiane, non la comunicò nemmeno alla sua famiglia, si occupava della staffetta della brigata Cesare Battisti e si faceva chiamare Gabriella, come l'Arcangelo Gabriele.

Sarah Felberbaum è Tina Anselmi nel film tv su Rai1

Una volta finita la guerra si laurea in Lettere a Milano, dopodiché insegna alle scuole elementari e nel frattempo inizia la sua attività sindacale in difesa delle donne operaie, che la porterà ad entrare nelle fila della Democrazia Cristiana. Non a caso, fu Aldo Moro il primo a credere in lei. È il 1968 quando entra in Parlamento e otto anni dopo, nel 1976 le viene affidato l'incarico di Ministro del Lavoro, la prima donna ad a capo di un Ministero nella storia della Repubblica italiana.

Diventerà, poi, ministra della salute firmando la legge 194 per l'interruzione volontaria di gravidanza e battendosi per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale. Anni dopo, sarà chiamata a presiedere la commissione d'inchiesta sulla Loggia Massonica P2 di Licio Gelli. Tina Anselmi è stata la portavoce di una politica moderna, inclusiva prima ancora che si abusasse di questa parola e lei stessa affermava:

Quando le donne si sono impegnate nelle battaglie le vittorie sono state vittorie per tutta la società. La politica che vede le donne in prima linea è politica d'inclusione, di rispetto delle diversità, di pace.

Il cast e la trama del film tv

La storia raccontata nel film ripercorre le varie tappe della crescita personale e politica di Tina Anselmi, dalla guerra in cui pedalava senza sosta da Castelfranco a Treviso per portare messaggi e informazioni ai partigiani, fino all'interesse per le donne operaie che le fa comprendere quanto siano fondamentali i diritti e la lotta per la libertà e la giustizia sociale, valori che segneranno tutta la sua esistenza. Non manca, poi, l'aspetto sentimentale, sin dagli inizi della storia con l'amore per Nino, con cui condividerà ideali e battaglie.

Sarah Felberbaum e Alessandro Tiberi, Tina Anselmi e Giovanni Di Ciommo nel film tv su Rai1

Nel cast del film oltre alla protagonista Sarah Felberbaum ci sono Alessandro Tiberi che interpreta Giovanni Di Ciommo, Andrea Pennacchi che è Ferruccio, Sara D'amario che interpreta Nilde Iotti, Gaetano Aronico che interpreta Aldo Moro, Benedetta Cimatti è Francesca, Enrico Tutti è Benigno Zaccagnini e Antonio Piovanelli è Sandro Pertini.