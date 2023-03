The White Lotus 3 si farà in Thailandia: l’Italia spera nella conferma di Sabrina Impacciatore La terza stagione della popolare serie HBO si girerà in Thailandia – tra Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e il Triangolo d’Oro – e potrebbe avere ancora Sabrina Impacciatore come protagonista.

Variety ha svelato l'ufficialità della location di The White Lotus 3. La terza stagione dell'apprezzata serie HBO si girerà in Thailandia in tre diversi resort. Saranno sparsi tra città, campagna, giungla e spiaggia tra Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e il Triangolo d'Oro che si affaccia al confine tra Laos e Myanmar. La comedy-crime cambia ancora una volta continente dopo aver girato alle Hawaii la prima stagione e la seconda stagione a Taormina. La HBO ha rifiutato ogni commento sulle indiscrezioni mentre in Italia si fa il tifo per la conferma di Sabrina Impacciatore.

Il possibile cast di The White Lotus 3

Il filo conduttore che unisce le prime due stagioni di The White Lotus è la storia di Jennifer Coolidge, che interpreta la milionaria annoiata e depressa Tonya, La sua storyline termina nel modo più bizzarro e brutale possibile, pertanto sarà impossibile (a meno di trovate e di espedienti narrativi differenti) rivederla anche nella terza stagione. Resta una porticina aperta, quindi, per Sabrina Impacciatore visto il grande successo che il suo personaggio ha avuto soprattutto negli Stati Uniti. Sarebbe plausibile immaginare che Valentina, la pudica direttrice del resort White Lotus in Sicilia, possa magari spostarsi verso la Thailandia. Un'altra linea narrativa lasciata volutamente aperta è quella di Greg, il marito di Tonya, che ha un passato oscuro tutto da chiarire. Resterebbero chiuse tutte le altre linee narrative.

Il successo di The White Lotus

"The White Lotus" ha ricevuto 10 premi Emmy, tra cui il premio come Miglior miniserie e i premi ai miglior attori, rispettivamente per prima e seconda stagione, a Murray Bartlett e Jennifer Coolidge. Premiato anche Mike White come regista e sceneggiatore. A parte questo, la serie ha avuto un'accoglienza incredibile e un successo di pubblico e critica sempre crescente. Su Rotten Tomatoes, il principale aggregatore di recensioni di critica e pubblico, ha raggiunto una percentuale dell'89% di recensioni critiche. La terza stagione potrebbe essere disponibile tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.