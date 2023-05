The Ferragnez, secondo episodio: “Avevo paura ad aprirmi con Fedez, temevo le sue reazioni” Dopo l’operazione Fedez si sente cambiato. Ha una prospettiva più energica sulla vita, ma i suoi timori sono sempre pronti a tornare a galla: “Non riesco a stare solo coi miei pensieri”. Anche Chiara nel frattempo subisce i contraccolpi emotivi del periodo difficile che hanno attraversato.

A cura di Giulia Turco

Il secondo episodio della seconda stagione di The Ferragnez – la serie racconta l'esperienza condivisa di Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala di New York. Siamo a maggio 2022 e l'influencer è reduce da un viaggio di lavoro a Mexico City, da dove prenderà un aereo per raggiungere il marito nella Grande Mela. L'ultima volta sul red carpet dell'evento benefico per lei è stato nel 2015, ma questa volta, in due, ha tutto un altro sapore. L'incontro con Donatella Versace, il racconto del party con Gigi Hadid ("Non capisco la cosa di Gigi Hadid, ormai è diventata una gag, spero!") e il coraggio di Chiara, che decide di lanciarsi in una "challenge" adrenalinica, appesa ad un cavo in cima al The Edge, uno dei più alti osservatori della città.

(Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala)

Fedez e i contraccolpi emotivi dell'operazione

Non mancano naturalmente le confidenze della coppia con il terapeuta, insieme al quale i due riflettono del periodo che segue l'operazione di Fedez. La loro sintonia sembra essere sempre più intensa, nonostante i repentini cambiamenti nelle loro vite causino vertigini e turbolenze. "Mi sento molto migliorato rispetto a prima, ma non so spiegarmi esattamente perché sto cambiando", si sfoga il rapper. "Da un lato ho la sensazione di non volermi far sfuggire la vita dalle mani. Dall’altro non riesco a capire se sto scappando. Noto che non riesco più a stare a casa da solo. Se sono solo mi sento a disagio e non riesco senza fare niente. Sto male a stare con i miei pensieri, perché se penso a quello che mi è accaduto non mi sembra una cosa poi così importante", spiega al terapeuta. "La tua ansia ci racconta che quel disagio non sei abituato ad ascoltarlo", lo sostiene il professionista.

Le difficoltà di Chiara nel comunicare con Fedez

Anche l'influencer sta inevitabilmente accusando il colpo dopo il periodo difficile che ha attraversato per la malattia di Fedez. "La pancia l'hanno aperta a lui, ma il trauma lo avete attraversato insieme", spiega loro lo psicologo. "Prima io avevo molta difficoltà a parlare con Fedez di qualsiasi cosa, dalla cosa più stupida alle cose più importanti", ammette Chiara ad un certo punto del suo racconto. "Avevo paura che lui si arrabbiasse, che non mi parlasse per giorni interi ed era un passaggio che a volte non avevo voglia di fare. Ora è molto più attento, ma è cambiato tanto velocemente che temo possa essere una cosa momentanea. Ho la paura razionale che sia solo un momento".