Su Prime Video i primi due episodi della serie Il Signore degli Anelli, ecco quando vederli

A cura di Ilaria Costabile

I fan della saga de Il Signore degli Anelli potranno finalmente stoppare il conto alla rovescia per vedere la serie spin off ambientata nel mondo fantastico ideato da John Ronald Reuel Tolkien. A settembre 2022, come d'altronde era già stato annunciato dalla piattaforma streaming già lo scorso anno. Stavolta, però, è stato aggiunto un nuovo tassello che riguarda l'orario in cui saranno disponibili gli episodi e soprattutto è stato chiarito che non usciranno tutti nello stesso momento.

I primi due episodi in contemporanea USA

Prime Video ha confermato, quindi, che almeno per i primi due episodi di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere", l'attesa è finita. Dal 2 settembre, infatti, a partire dalle 3:00 ora italiana sarà possibile collegarsi alla piattaforma e godere della visione in contemporanea con l'America. I successivi episodi, invece, saranno rilasciati uno a settimana, ogni venerdì alle 6 del mattino. La scelta di Amazon Prime è stata quella di rendere disponibili contemporaneamente gli episodi in tutti i paesi in cui il servizio di streaming è attivo, per rendere l'esperienza per i fan ancora più emozionante e coinvolgente. La prima stagione della serie, quindi, si compone di otto episodi, il cui finale sarà visibile dal 14 ottobre.

La trama e il cast della serie

La serie è incentrata sulle vicende della Terra di Mezzo, ma il racconto non parte da quanto si narra nei romanzi Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, ma prima in un momento in cui nel regno non vi sono conflitti. Sarà l'arrivo di forze oscure a rompere l'idillio nelle vite dei protagonisti che, quindi, dovranno impegnarsi a combatterle. Alcuni dei personaggi già noti agli appassionati del mondo creato da Talkien, torneranno anche in questa serie, ma non mancheranno nuove apparizioni. Il cast ufficiale della serie è composto da Robert Aramayo, nelle vesti del protagonista, con lui anche: Markella Kavenagh, Ema Horvath, Joseph Mawle, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.