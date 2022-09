Quando esce Il signore degli anelli – gli anelli del potere: quanti episodi sono e dove vederli Da venerdì 2 settembre sarà disponibile in streaming la serie de Il signore degli anelli – Il potere dell’anello su Amazon Prime Video. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Da venerdì 2 settembre sarà disponibile in streaming la serie de Il signore degli anelli – Il potere dell'anello su Amazon Prime Video. C'è ovviamente grandissima attesa per la prima serie tv dedicata e basata sulla trilogia di romanzi di J.R.R. Tolkien. La serie tv, che andrà in onda in contemporanea con gli Stati Uniti, sarà diffusa a cadenza settimanale. Da venerdì 2 settembre, infatti, saranno disponibili soltanto i primi due episodi del prequel ambientato prima degli eventi narrati nelle due trilogie cinematografiche classiche, "Il signore degli anelli" e "Lo Hobbit". Tra i protagonisti: Robert Aramayo, Markella Kavenagh, Ema Horvath.

Quando esce la serie del Signore degli Anelli e quanti episodi sono

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere si compone di otto episodi in totale. I primi due disponibili subito dal 2 settembre mentre i restanti 6 episodi disponibili a cadenza settimanale. Ecco la lista completa degli episodi:

Episodio 1: 2 settembre 2022

2 settembre 2022 Episodio 2 : 2 settembre 2022

: 2 settembre 2022 Episodio 3 : 9 settembre 2022

: 9 settembre 2022 Episodio 4 : 16 settembre 2022

: 16 settembre 2022 Episodio 5 : 23 settembre 2022

: 23 settembre 2022 Episodio 6 : 30 settembre 2022

: 30 settembre 2022 Episodio 7 : 7 ottobre 2022

: 7 ottobre 2022 Episodio 8: 14 ottobre 2022

Il cast della serie tv de Il signore degli anelli

Il cast de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere si compone di attori che hanno già lavorato in grandi produzioni internazionali ma non proprio conosciuti al grande pubblico. Tornano vecchi personaggi, interpretati però da nuovi attori. È il caso di Isildur interpretato da Maxim Baldry, che nella trilogia di Peter Jackson era invece interpretato da Harry Sinclair oppure del personaggio interpretato da Cate Blanchett, Galadriel: in questo caso, la nobile elfa della Terra di Mezzo sarà interpretata da Morfydd Clark. Nel cast anche Robert Aramayo, protagonista assoluto nel ruolo di Elrond, mezzelfo e signore di Gran Burrone, tra i più potenti Elfi dei Tempi Antichi. Nell'iconica trilogia, questo personaggio era interpretato da Hugo Weaving.

Come vederla in streaming su Prime Video

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere è una serie in esclusiva solo su Prime Video, che di recente ha aumentato i suoi costi di abbonamento mensile e annuale. Amazon Prime Video ha spiegato, in una lettera agli abbonati, i motivi del rincaro dato da inflazione e aumento dei servizi, quali serie tv Amazon Originals e soprattutto le partite di UEFA Champions League.

La trama e l'ambientazione de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere

A differenza di quanto visto ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli anelli, la serie tv "Il signore degli anelli – gli anelli del potere" partono da un momento di pace apparente. Un gruppo di personaggi, però, si stanno preparando a fronteggiare la lunga battaglia contro le forze del Male pronte a infestare la Terra di Mezzo. Tra le ambientazioni: le foreste di Lindon, la bellissima capitale elfica, il regno di Númenor e la sua magnifica isola, le oscure Montagne Nebbiose e tanti altri luoghi, alcuni inediti, della grande mappa del regno creato da Tolkien.