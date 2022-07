Amazon Prime aumenta l’abbonamento mensile e annuale: quanto costerà e perché si pagherà di più

Con una mail, Amazon Prime ha avvisato i suoi abbonati dell'aumento del 38% sugli abbonamenti mensili e annuali. Dal 15 settembre 2022 il prezzo mensile aumenterà da 3,99€ a 4,99€, mentre quello annuale da 36,00€ a 49,90€. I motivi nel dettaglio di questo "cambiamento importante" sono contenuti nella stessa missiva, che si apre a una serie di constatazioni anche sul passato e sull'aver rinforzato l'offerta alla luce di questo rincaro:

Questa modifica è realizzata sulla base di, e in conformità con, la Clausola 5 dei Termini e Condizioni Amazon Prime. Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all'inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo.

A supporto di questo forte aumento sull'abbonamento, il team di Amazon Prime, che si azzarda nell'uso di un possessivo nella firma per rimarcare l'appartenenza all'utente, una serie di prodotti e servizi aggiuntivi. E una sottolineatura che non ha placato gli animi degli abbonati (quella sulla prima modifica dei prezzi dal 2018) sempre più sconcertati di fronte all'idea di dover sostenere una spesa maggiore senza avere, di fatto, introiti adeguati all'inflazione.

Continuiamo ad impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti. È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo, abbiamo ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l'accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League.