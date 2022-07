Lol speciale di Natale e Sono Lillo: lo show e la serie in arrivo su Amazon Prime Video Una edizione speciale di Lol: Chi ride è fuori a tema natalizio: quattro ore, sette comici tra i migliori delle due edizioni e 100 mila euro di montepremi da donare in beneficenza. Annunciata anche una serie su Posaman: “Sono Lillo” con Lillo Petrolo. A Natale 2022.

Sono state presentate nuove produzioni e nuovi investimenti per la prossima stagione di Prime Video. Tra tutti, confermata una delle trasmissioni più amati dagli spettatori italiani del mercato delle piattaforme: parliamo di una terza edizione di Lol – Chi ride è fuori. Si tratta di un'edizione particolare e non è la terza edizione, che invece è in uscita nel 2023: uno speciale natalizio dal titolo LOL Xmas Special: Chi ride è fuori. Una puntata unica che raccoglie sette tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni. Ritorna Fedez nel ruolo di co-host e giudice. Tra i concorrenti ci sono Mara Maionchi, Frank Matano, Angelo Pintus e Lillo Petrolo. Su Lillo Petrolo non si fermano i progetti di Prime Video perché sarà anche protagonista di una serie tutta sua: "Sono Lillo".

LOL Xmas Special, in uscita a Natale su Prime Video

Quando esce l'edizione speciale di Lol Xmas Special: Chi ride è fuori? La puntata unica sarà pronta per il periodo natalizio. Lo stesso comedy-show sarà allestito a tema natalizio e in questa atmosfera valgono le medesime regole del format che tutti hanno amato. L'esperimento, però, durerà solo quattro ore: il primo comico che si lascerà scappare una risata, riceverà il cartellino giallo dell'ammonizione. Per la seconda volta, riceverà il cartellino rosso che sancirà la sua definitiva espulsione dal gioco. Il montepremi finale è di 100 mila euro da devolvere, proprio come nel format regolare, a un ente benefico a scelta del vincitore.

Una parte del cast.

I comici nel cast di Lol: chi ride è fuori, i nomi dei concorrenti

Questo è il cast completo di comici che parteciperanno all'edizione speciale di Lol Xmas Special: Chi ride è fuori: Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo. Il format di Prime Video è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo a Natale 2022.

Leggi anche Bang Bang Baby, come vedere la seconda parte della serie tv gratis in streaming su Amazon Prime Video

Sono Lillo, la nuova serie con Lillo Petrolo

Sono Lillo è la nuova serie con protagonista Lillo Petrolo, lanciata all'interno dell'universo ‘narrativo' del format di Lol. In questa serie, Lillo Petrolo si ritrova alle prese con le conseguenze del suo successo. Lillo, infatti, da quando ha creato il personaggio di Posaman ha ottenuto una fama immediata e ora tutti lo vogliono. Non potrebbe andare meglio, ma si sa, non è tutto oro quello che luccica. Sua moglie Marzia, dopo lunghi anni di matrimonio, decide di lasciarlo. Il motivo? Proprio Posaman! O meglio, il fatto che Lillo si sia talmente immedesimato nel personaggio da non prendersi mai sul serio. Nel cast con Lillo: Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo, e Maccio Capatonda.