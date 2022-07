Amazon Prime Video 2022/2023, tutte le novità: programmi, serie e film della prossima stagione Tra i protagonisti della prossima stagione di Prime Video Lillo Petrolo torna non solo sul set di Lol: Chi ride è fuori, ma anche in un film e una serie dedicata al suo Posaman. Ci saranno poi Maccio Capatonda, Pintus, Maria Di Biase e tante novità sul fronte comedy. Mahmood sarà protagonista di un docufilm sul suo tour europeo.

A cura di Giulia Turco

Amazon Prime Video si prepara a partire con una nuova entusiasmante stagione ricca di riconferme e novità. Protagonisti del palinsesto televisivo dal prossimo autunno saranno i volti che hanno segnato il successo delle scorse stagioni, a partire da Lillo Petrolo al quale verrà affidata un’intera serie, oltre ad un film e ad un posto in prima fila sul set di Lol: Chi ride è fuori, ma anche Fedez, Maccio Capatonda, Diego Abatantuono e Mahmood.

Lol Xmas Special: Chi ride è fuori

Lol: chi ride è fuori ha in serbo un appuntamento d’eccezione. Il comedy show tornerà con la terza stagione, uno speciale natalizio dal titolo Lol Xmas Special: Chi ride è fuori che chiamerà a raccolta alcuni tra i protagonisti più amati delle passate edizioni. Fedez sarà anche in questo caso sulla poltrona di co-host e giudice, mentre Mara Maionchi sarà “gettata in pasto” al resto dei concorrenti, tra i quali Frank Matano, Angelo Pintus, Mago Forrest e Lillo, in un set addobbato a tema natalizio. Disponibile su Amazon Prime Video a Natale 2022.

Dinner Club 2 con Carlo Cracco

Torna anche l’amato cooking show guidato dallo Chef stellato Carlo Cracco. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie culinarie del nostro paese, durante il quale Cracco sarà accompagnato da quattro volti del cinema italiano che siederanno poi alla sua tavola, per scambiarsi esperienze di viaggio e suggestioni. Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti viaggeranno per la Sila, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Ospiti speciali dello show, due protagoniste della scorsa edizione: Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Disponibile su Amazon Prime Video nel 2023.

Sono Lillo, la serie tv di Lillo Petrolo

È diventato un tormentone, un meme, il suo marchio di fabbrica: Sono Lillo. Lillo Petrolo torna su Amazon Prime Video consuma serie ispirata a se stesso e al successo del suo Posaman. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, ma sua moglie Marzia fa un passo indietro e decide improvvisamente di lasciarlo. Per riconquistarla Lillo è disposto a tutto, anche ad affrontare le avventure più surreali. Nel cast anche Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo, e Maccio Capatonda. Disponibile su Amazon Prime Video nel 2023.

(Lillo Petrolo, Posaman)

Prova Sa Sa

Sul fronte delle novità si torna a ridere con un nuovo comedy show basato sull’improvvisazione. Frank Matano sarà alla guida del nuovo esperimento dal titolo Prova Sa Sa che porterà in scema una squadra di veri e propri talenti del loro campo: Maccio Capatonda, Maria di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. Si tratta di un format ispirato a Whose line is it anyway?, di Dan Patterson e Mark Leveson, che consiste nell’irruzione inaspettata di un ospite in una situazione già in corso. Tra gli ospiti ci saranno Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci. Disponibile su Amazon Prime Video entro il 2022.

Comedy Specials, da Siani a Pintus

I comedy show non sono mai abbastanza e per chi volesse fare scorpacciata di risate, Amazon Prime Video ha pensato ad un altro format, Comedy Specials, una serie di spettacoli disponibili in esclusiva che porteranno sul palco alcuni tra i comici italiani più amati. Si parte con Alessandro Siani il 26 luglio 2022, per proseguire con Lillo e Greg, Angelo Pintus, Enrico Brignano, Francesco Cicchella, e Maurizio Lastrico.

Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo 3

Immancabile appuntamento per l’autunno è quello con la terza stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, che vedrà mettersi in gioco un nuovo gruppo di celebrità in fuga per l’Italia con l’obiettivo di arrivare dritti in finale. A dar loro la caccia, come sempre, ci saranno investigatori ed esperti di cyber security. Il team di concorrenti? Luca Argentero e Cristina Marino, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Rkomi e Irama. Disponibile entro il 2022.

(Il cast di Celebrity Hunted 3)

Me Contro Te – La Famiglia Reale

I Me contro te sbarcano su Amazon Prime Video con una nuova serie ispirata alle loro avventure. Si intitola Me Contro te – La Famiglia Reale e racconterà la vita del duo formato da Luigi Calagna e Sofia Scalia nel soggiorno reale di una nobile famiglia, dove impareranno le buone abitudini e insegnare ai piccoli regnanti i valori della genuinità. Disponibile su Amazon Prime Video dal 30 settembre 2022.

I film, da Maccio Capatonda a Diego Abatantuono

Per la categoria film Amazon Prime Video ha in serbo un altro progetto con Lillo Petrolo: Mai dire Kung Fu – Grosso guaio all’Esquilino. Ambientato a Roma, racconta la storia di Davide, un timido 12enne che si lascia istruire da un bizzarro maestro di arti marziali per combattere il bullo di quartiere. Disponibile nel 2023.

Improvvisamente Natale è il family comedy che porta in scena Diego Abatantuono e che racconta la storia di Chiara, 8 anni, e del suo rapporto con nonno Lorenzo, proprietario di un albergo di montagna che ogni anno ospita la sua famiglia per le feste. Questa volta però i festeggiamenti inizieranno in anticipo e la famiglia si troverà a festeggiare sotto il sole di Ferragosto. Disponibile a Natale 2022.

Maccio Capatonda sarà protagonista di un film ispirato dal suo personaggio, anche se i dettagli sulla trama sono ancora pochissimi. Prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, in associazione con Medusa, sarà disponibile nel 2023.

Ipersonnia è il thriller con Stefano Accorsi nei panni di David Damiani, uno psicologo incaricato di monitorare i detenuti di un carcere psichiatrico, in un futuro prossimo in cui lo scenario è profondamente cambiato. Nel cast Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon, Sandra Ceccarelli. Prodotto da Ines Vasiljevic, Andrea Paris, Matteo Rovere e Stefano Sardo. Disponibile su Prime Video nel 2022.

I docu-film, da Mahmood a Kobe Bryant

Sul fronte documentari sono due le novità della prossima stagione. Il racconto si concentrerà su due storie, dal mondo della musica e dello sport. Come già Tiziano Ferro e Laura Pausini prima di lui, Mahmood si racconterà nel documentario Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa. Un viaggio lungo il suo tour europeo che esplora la vita privata e i legami dell’artista. Disponibile prossimamente.

Kobe- Una storia italiana è il documentario sulla storia di Kobe Bryant, uno delle leggende del basket cresciuto in Italia. È la favola di un adolescente con una grande passione, che conquista il panorama sportivo italiano o prima, internazionale poi. Disponibile nel 2022.