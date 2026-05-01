Ascolti tv 30 aprile, Uno sbirro in Appennino (18.9%) batte la soap Forbidden Fruit (12.9%): i dati Auditel

Chi ha vinto lo scontro tra l’ultima puntata della serie Uno sbotto in Appennino su Rai1 e il nuovo episodio della soap Forbidden Fruit, in onda su Canale5. Durante l’access prime time, il consueto confronto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Gli ascolti tv di ieri, i dati Auditel di giovedì 30 aprile. La prima serata è stata occupata dal confronto tra l’ultima puntata della serie tv Uno sbirro in Appennino, in onda su Rai1, e un episodio di Forbidden Fruit, la serie turca trasmessa su Canale5. In onda sulle altre reti anche Le Iene, Ore14 Sera e Splendida Cornice. In access prime time, invece, si è consumato il consueto scontro tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Rai1 è la rete più vista della serata con Uno sbirro in Appennino

In prima serata, Rai1 ha trasmesso l’ultimo episodio della serie Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio nel ruolo del commissario Vasco Benassi. L’episodio che ha segnato la conclusione della prima stagione di questa serie al suo esordio è stato seguito da 3.025.000 spettatori con il 18.9% di share. Su Canale5, invece, a seguire Forbidden Fruit sono stati 1.910.000 spettatori con il 12.9% di share.

Stefano De Martino batte Gerry Scotti in access prime time

La sfida tra Canale5 e Rai1 per la conquista della fascia dell’access prime time ha visto trionfare Stefano De Martino che con l’ultima puntata di Affari Tuoi ha radunato di fronte allo schermo 4.649.000 spettatori con il 23.8% di share. Gerry Scotti con l’ultima puntata de La ruota della fortuna ha invece totalizzato 4.397.000 spettatori con il 22.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo adesso che cos’è accaduto con i programmi andati in onda sulle altre reti della televisione generalista. Su Rai2 Ore14 Sera con Milo Infante è stato seguito da 1.103.000 spettatori con l’8.1%. Su Italia1 a seguire Le Iene sono stati 1.176.000 spettatori con il 9.4% di share. Su Rai3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari ha intrattenuto 988.000 spettatori con uno share pari al 6.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha intrattenuto 668.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Piazza Pulita è stato visto da 874.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Tv8 Casino Royale ha interessato 309.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Comedy match è stato seguito da 554.000 spettatori con il 3.3% di share.