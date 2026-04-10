Ascolti tv giovedì 9 aprile: vince Uno sbirro in Appennino (23.7%) contro Stanno tutti invitati (17.1%)

Gli ascolti tv di giovedì 9 aprile 2026. Su Rai1 la prima puntata della serie Uno sbirro in Appennino (4.008.000 spettatori e il 23.7% di share) ha battuto Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo su Canale 5 (2.206.000 spettatori e il 17.1%). Tutti i dati Auditel.

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Giovedì 9 aprile la prima serata televisiva ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra fiction, programmi di informazione e intrattenimento. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata della nuova serie Uno Sbirro in Appennino con Claudio Bisio protagonista, mentre Canale 5 ha lasciato spazio al secondo appuntamento dello show di Pio e Amedeo, dal titolo Stanno tutti invitati. Gli ascolti tv di ieri sera, tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Uno Sbirro in Appennino e Stanno tutti invitati

Nella serata del 9 aprile, su Rai1 è andata in onda la prima puntata di Uno Sbirro in Appennino, la nuova serie con Claudio Bisio protagonista nei panni del commissario Vasco Benassi, costretto a lasciare una carriera brillante per tornare nel paese in cui è cresciuto, Muntagò. I primi episodi sono stati visti da 4.008.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale 5 invece la seconda puntata di Stanno tutti invitati, lo show condotto dal duo comico Pio e Amedeo, che è stata vista da 2.206.000 spettatori con uno share del 17.1%. Sul palco si sono alternati grandi nomi della musica, dello spettacolo e dello sport, da Amadeus a Vanessa Incontrada, passando per Umberto Tozzi, Gigi D'Alessio, Raf, The Kolors e Noemi.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ore 14 Sera ha intrattenuto 847.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia1 Sleepless – Il giustiziere ha raggiunto 807.000 spettatori con il 4.2%, mentre su Rai3 Splendida Cornice ha segnato 832.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 761.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 981.000 spettatori e il 7%. Su Tv8 Europa League – Porto-Nittingham Forest ha ottenuto 622.000 spettatori (3.1%).

La ruota della fortuna vince contro Affari Tuoi

In access prime time, la consueta sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Dopo giorni di vittoria, Affari Tuoi ha totalizzato 5.068.000 spettatori (23.7% share) dalle 20:47 alle 21:40 e La Ruota della Fortuna lo ha battuto di poco con 5.088.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:49 alle 21:53.