Elon Musk contro la serie sul Signore degli Anelli: “Tolkien si starà rivoltando nella tomba” Il miliardario ha espresso il suo dissenso nei confronti della serie tv di Amazon Prime Video. E lo ha fatto a modo suo.

Elon Musk ha attaccato la serie fantasy del momento: "Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere". La produzione Amazon Prime Video, costata miliardi di dollari, è stata stroncata con un tweet dal multimilardario e proprietario di Tesla: "Tolkien si starà rivoltando nella tomba", ha detto.

Le critiche di Elon Musk

Elon Musk ha così argomentato i motivi per cui non ha gradito i primi due episodi de "Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere": "Quasi tutti i personaggi maschili sono codardi, cretini oppure entrambi. Solo Galadriel è coraggiosa, intelligente e simpatica". Il personaggio di Galadriel è interpretato dall'attrice Morfydd Clark. Va detto che Elon Musk ha una lunga rivalità con il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e molti hanno interpretato questa stroncatura come l'ennesimo atto di uno scontro che tra i due va avanti da anni.

Come sta andando la serie tv sul Signore degli Anelli

Ad oggi, "Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere" è una delle serie tv più viste della storia di Prime Video. Le recensioni del pubblico però sono sotto il 70% e questo ha spinto la stessa Amazon a bloccare per più di 72 ore la possibilità di lasciare commenti e recensioni per paura di un effetto review bombing. In questo modo, la piattaforma si cautelerebbe dai possibili voti negativi non verificati dei possibili troll, che esporrebbero la serie a valutazioni falsate che danneggerebbero il prodotto. I pareri negativi possono essere pubblicati dagli utenti ma solo dopo il blocco di sicurezza imposto da Amazon Prime Video che, giustamente, dati i milioni di dollari spesi vuole tutelare la sua opera più preziosa, un'opera che ha fatto registrare 25 milioni di spettatori in tutto il mondo soltanto nel primo giorno di pubblicazione. Un record assoluto. Il prossimo episodio, previsto per il 9 settembre, potrebbe bissare questo successo.