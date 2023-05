Simona Tabasco e Beatrice Grannò in lizza per una nomination agli Emmy per The White Lotus La produzione di The White Lotus 2 ha presentato tutto il cast per le categorie degli Emmy: spazio per Simona Tabasco e Beatrice Grannò. C’è anche Sabrina Impacciatore. La concorrenza, però, è agguerrita.

Anche Simona Tabasco e Beatrice Grannò saranno presentate nella categoria miglior attrice non protagonista per gli Emmy Awards 2023. Lo fa sapere Variety. La notizia per la verità non sorprende perché la produzione di "The White Lotus" aveva già presentato l'intero cast della prima stagione per i ruoli e per le varie categorie, ma è chiaro che – trattandosi di attrici italiane – questa occasione non può che rappresentare una gratificazione per tutto il comparto. Tra le candidate presentate, infatti, c'è anche Sabrina Impacciatore, che potrebbe arrivare a strappare la nomination e – chissà – anche la statuetta. Capofila delle attrici però è Jennifer Coolidge, che per il ruolo della svampita Tanya potrebbe seriamente strappare nomination e seconda statuetta consecutiva.

Sabrina Impacciatore in "The White Lotus 2"

Resta l'orgoglio grandissimo per tre attrici del nostro Paese che hanno trovato all'estero il riconoscimento che meritavano. Di Sabrina Impacciatore abbiamo scritto – qui l'editoriale di Grazia Sambruna – riconoscendole tutto e sottolineando una incomprensibile sottovalutazione in Italia. Simona Tabasco è una sorpresa lietissima. Dopo alcune produzioni poco fortunate – vedi Luna Park su Netflix – con "The White Lotus 2" ha strappato consensi e soprattutto ha rubato la scena, in un ruolo che sembrava scritto apposta per lei. L'attrice napoletana è stata già protagonista de "I bastardi di Pizzofalcone" (tornerà con la terza stagione) e di "Doc – Nelle tue mani" ma molto presto la vedremo in un film horror al fianco di Sydney Sweeney, "Immaculate". Nel cast ci sono anche gli italiani Giorgio Colangeli, Benedetta Porcaroli e Dora Romano.

Beatrice Grannò e Simona Tabasco con Michael Imperioli in una scena di The White Lotus 2.

Anche Beatrice Grannò ha trovato con The White Lotus 2 un modo per lanciarsi e consacrarsi. Come Simona Tabasco, l'attrice romana è parte di "Doc – Nelle tue mani" e con la serie HBO è entrata giustamente nelle attenzioni del circuito più importante. Vedremo se le tre italiane in lizza per una nomination riusciranno a portarsi a casa lo spazio per entrare in cinquina.