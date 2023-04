Lukas Gage di You ha sposato Chris Appleton: “Cerimonia con 6 invitati, tra questi Kim Kardashian” Lukas Gage, attore noto per i ruoli in The White Lotus e You, avrebbe sposato in gran segreto Chris Appleton: il gossip lanciato da Page Six. “Cerimonia intima con 6 invitati, tra questi anche Kim Kardashian”.

A cura di Gaia Martino

Il tabloid americano Page Six ha lanciato l'esclusiva: Lukas Gage, la star delle serie tv The White Lotus e You, ha sposato con una cerimonia intima e privata il fidanzato Chris Appleton, hair stylist delle celebrità di Hollywood. La loro storia è salita alla ribalta solo negli ultimi mesi: ad inizio aprile una fonte rivelò a People.com che i due, nonostante stessero insieme da poco, avevano già deciso di sposarsi. Al matrimonio segreto, celebrato a Las Vegas, sarebbero state presenti solo sei persone, tra queste anche Kim Kardashian.

Il matrimonio segreto di Lukas Gage e Chris Appleton

Una fonte a Page Six ha confermato che Lukas Gage e Chris Appleton si sono sposati. La cerimonia, stando a quanto si legge, si sarebbe tenuta alla Little White Chapel di Las Vegas nel fine settimana e sarebbe stata estremamente riservata. Il tabloid fa sapere che erano presenti solo sei persone, tra queste anche Kim Kardashian, cara amica dell'hair stylist e della coppia. Insieme si sono fatti fotografare mentre scendevano da un jet privato, le immagini riprese dalle IG story:

Page Six rivela inoltre che dai registri visionati pare che gli sposini abbiano richiesto la licenza matrimoniale nella contea di Clark, in Nevada. Fino ad ora nessuno dei sopra citati ha rotto il silenzio riguardo l'indiscrezione.

Leggi anche Kim Kardashian rivela le regole imposte alla figlia North per usare TikTok

La storia d'amore resa pubblica con un viaggio in Messico

Si rincorrevano da tempo voci di una relazione prima che, il 20 febbraio, comparisse la loro prima foto di coppia. Lukas Gage e Chris Appleton si sono regalati ad inizio anno un viaggio in Messico, documentato con alcune foto su Instagram. L'ufficialità della loro relazione è arrivata sul red carpet di un evento a Hollywood: i due si sono presentati insieme prima di scattarsi le foto ufficiali di coppia. Al The Drew Barrymore Show l'hair stylist dei VIP parlò poi, per la prima volta, della relazione: "Sono felice, sono innamorato e molto grato di poter condividere il mio tempo con qualcuno di tanto speciale. Incontrare qualcuno con cui connettersi è così bello. Io ho 39 anni, lui 27, ma non sentiamo assolutamente la differenza, lui è così bello, dentro e fuori".